Globales Highspeed-Internet: DLR schafft neuen Weltrekord

1,72 Terabit pro Sekunde – auf dem Weg zu einem globalen Highspeed-Internet ist Forschern des DLR ein Weltrekord bei der optischen Freiraum-Datenübertragung gelungen.

Highspeed-Internet: 45 DVDs pro Sekunde

Sie wollen die Vision einer optischen drahtlosen Datenübertragung im Terabit-Bereich möglich machen. Jetzt ist es Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gelungen, einen neuen Rekord in der Datenübertragung per Laser zu erreichen. Über eine Freiraumdistanz von 10,45 Kilometern konnten 1,72 Terabit an Daten pro Sekunde gesendet werden. Das entspricht einer Übertragung von 45 DVDs pro Sekunde, wie das DLR in einer Mitteilung berichtet.

Highspeed-Internet im Belastungstest: Vorbereitung der Laserübertragung. (Bild: DLR)

Mit dem Highspeed-Internet über geostationäre Satelliten sollen künftig vor allem heute noch unterversorgte ländliche Gebiete mit Breitbandinternet versorgt werden. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt den Internetzugang mit hohen Datenraten auch außerhalb der Ballungsgebiete zu ermöglichen und wollen zeigen, wie dies mit Satelliten möglich ist“, so Christoph Günther, Direktor des DLR-Instituts für Kommunikation und Navigation. Dazu wurde im Rahmen des DLR-Projekts Thrust eine neuartige Übertragungstechnologie für Kommunikationssatelliten der nächsten Generation entwickelt.

Highspeed-Internet wird beeinträchtigt

Dabei sollen die Satelliten über eine Laserverbindung an das terrestrische Internet angebunden werden. Die Herausforderung besteht unter anderem durch eine Beeinträchtigung der Datenverbindung durch die Eigenschaften der Erdatmosphäre. In dem jetzt durchgeführten maximalen Belastungstest konnte die Stabilität der optischen Verbindung nachgewiesen werden.

Das nächste Ziel der DLR-Wissenschaftler ist es, langfristig eine stabile Laserkommunikation zu einem Satelliten zu ermöglichen. „Die Stabilität der Verbindung ist extrem wichtig, da selbst eine kurze Unterbrechung von lediglich zehn Millisekunden zum Verlust von zehn Gigabit pro Sekunde führt“, sagte Ramon Mata Calvo, Leiter der Gruppe Optische Technologien am DLR-Institut für Kommunikation und Navigation.

