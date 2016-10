Erste-Klasse-Schuhe: Diese Hightech-Sneakers haben WLAN-Hotspot und Display

Sie sehen aus wie der hässliche Bruder der Nike Mag, aber haben mehr zu bieten als sich nur selbst zu schnüren – die Hightech-Sneakers „First Class Shoe“ werden für einen guten Zweck versteigert.

Hightech-Sneakers: Nicht so sexy wie Nike Mag

Mit den Nike-Mag-Sneakers hat der Sportschuhhersteller ein Replikat der Schuhe von Marty McFly aus „Zurück in die Zukunft II“ Realität werden lassen. Von der aktuellen Version der Nike-Sneakers mit Selbstbindefunktion wurden nur 89 Stück hergestellt, die für einen guten Zweck versteigert werden sollen. Ein Beispiel daran hat sich offenbar die US-Airline Virgin America genommen. Sie hat ihren Sneakers unter anderem einen WLAN-Hotspot und ein funktionierendes Display verpasst.

Hightech-Sneakers von Virgin America haben ein Video-Display. (Bild: Ebay/Virgin America)

Die gemeinsam mit der Werbeagentur Eleven Inc. erdachte Charity-Aktion soll dem Projekt Soles4Souls zugute kommen, das armen Menschen Schuhe und Kleidung zur Verfügung stellt. Die smarten Schuhe sind dabei allerdings nicht für arme Leute gedacht. Virgin America hat das Paar Hightech-Sneaker „First Class Shoe“ getauft. In den Schuhen sollen Features enthalten sein, die Reisende bei Flügen mit der Airline in der ersten Klasse vorfinden.

Hightech-Sneakers aus weißem italienischen Leder

Neben dem WLAN-Hotspot und dem Display, auf dem sich Filme abspielen lassen können sollen, ist das etwa ein USB-Anschluss, mit dem sich das Smartphone aufladen lässt. Die in Mailand handgefertigten Schuhe aus weißem italienischen Leder sollen einen aufladbaren Akku integriert haben, der drei Stunden durchhält. Geschnürt werden sie standesgemäß mit einem Sitzgurt aus einem Flugzeug. Die Hightech-Sneakers kommen in einem mit LEDs garnierten Plexiglas-Behältnis.

Aktuell werden für die Erste-Klasse-Schuhe bei der Auktion auf Ebay 7.900 US-Dollar geboten. Bis zum kommenden Sonntag haben Interessenten noch Zeit, mitzubieten. Allerdings ist ein Versand nach Deutschland offenbar nicht möglich, verschickt werden die Schuhe laut den Informationen bei Ebay nur in die USA.

