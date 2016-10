70 Prozent aller „Höhle der Löwen“-Deals sind geplatzt

In der „Höhle der Löwen“ geben sich Gründer und Investoren das Ja-Wort. Anders als im TV vereinbart, fließt jedoch selten Geld.

In der „Höhle der Löwen“ werden deutlich weniger Deals mit den Investoren geschlossen, als es im TV den Anschein erweckt. Wie die Bild-Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, sind in den ersten beiden Staffeln rund 70 Prozent der Deals in den Verhandlungen nach der Aufzeichnung geplatzt. Dem Blatt liegt außerdem eine Liste der nicht zustande gekommenen Deals vor.

Auch wenn die hohen Fehlquoten inzwischen nicht mehr überraschen und einige Gründer die Vox-Sendung primär als Werbeplattform nutzen, ist die Zahl für den TV-Sender alarmierend. Vox kommuniziert den wahren Ausgang des Deals auch im Nachgang der Sendung nicht. Das sorgt bei einigen Zuschauern für Frust.

Warum so viele Höhle-der-Löwen-Deals platzen

Die Gründe für das Scheitern des Deals sind für den Zuschauer auf den ersten Blick nicht ersichtlich, geben sich Gründer und Investoren in der Sendung doch per Handschlag das Ja-Wort. Allerdings kommt es erst im Nachgang der Sendung zu den obligatorischen Due-Dilligence-Prüfungen, also einer genauen Analyse der Geschäftsbücher sowie Stärken und Schwächen eines Unternehmens. In dieser Phase scheitern viele Deals, etwa weil über Patente nicht wie versprochen verfügt wurde oder Schulden verschwiegen wurden.

Die Sugarshape-Gründerinnen bei ihrem Auftritt in der „Höhle der Löwen“. Aus dem vereinbarten Deal mit den Investoren wurde aber nichts. (Foto: Vox / Bernd-Michael Maurer)

Auch in der dritten Staffel, die seit August ausgestrahlt wird, platzten bereits einige der vereinbarten Deals. So unter anderem der von Sugarshape – das BH-Startup hatte sich vor laufenden Kameras ein vermeintliches Investment von Judith Williams und Frank Thelen gesichert. Am Abend kommt es zum großen Staffelfinale.

