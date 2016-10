„Die Höhle der Löwen“ geht in die Verlängerung: Vierte Staffel kommt 2017

Startups sind dank der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu einem Mainstream-Thema mit Massenpublikum geworden. Auch 2017 gibt es eine neue Staffel.

Gründen war in Deutschland vermutlich noch nie so „in“ – und einen Anteil daran hat die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“, die bei dem Spartensender für gute Quoten sorgt. Auch 2017 sollen die schwerreichen „Löwen“ wieder vor der Kamera auf Deal-Suche gehen – die Sendung wird fortgesetzt, teilte die RTL-Mediengruppe am Mittwoch mit.

DHDL: Echte Deals werden hinter den Kulissen geschlossen

Bis zu 3,18 Millionen Zuschauer (ein Marktanteil von 16,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen) sahen in der aktuellen Staffel, wie Carsten Maschmeyer, Frank Thelen und die anderen Geldgeber Startups vor laufender Kamera bewerteten und scheinbar eine Investitionsentscheidung trafen. In Wirklichkeit wird an dieser Stelle nur entschieden, ob Verhandlungen über ein Investment aufgenommen werden – die eigentliche Due Diligence läuft dann hinter den Kulissen ab und häufig platzt der Deal noch, weil zum Beispiel Gründer falsche Angaben gemacht haben.

Die Gründer präsentieren in der Sendung jeweils ihr Produkt oder ihre Geschäftsidee, sagen, wie viel Geld sie benötigen und wie viele Anteile sie bereit sind, vom Unternehmen abzugeben. Die „Löwen“ helfen mit Kapital, ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung als Unternehmer.

