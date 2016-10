Hongkong: So lebt es sich in einer wirklich bargeldlosen Stadt

Mit der Octopus Card hat Hongkong das erfolgreichste und etablierteste kontaktlose Zahl- und Fahrkarten-System der Welt. Ein Segen für Bargeld-Hasser wie unseren Autor.

Ich hasse Bargeld. Alles daran ärgert mich: die Größe, das Gewicht, die langsame Interaktion, das Rechnen und Überlegen. Leider komme ich in Deutschland aber einfach nicht ohne Bargeld aus. Ich werde schief angeschaut, wenn ich zwei Euro und neunzehn Cent beim Bäcker mit EC-Karte bezahlen möchte – falls überhaupt ein EC-Terminal vorhanden ist. Wenn ich mich über nicht vorhandene Terminals beim Manager beschwere, ernte ich meist nur Unverständnis und treffe auf Unwissenheit in Bezug auf die Gebühren für EC-Zahlungen. Und solange die Verkehrsbetriebe in deutschen Großstädten mir immer noch Geldkarte als Zahlungsmittel anbieten, mache ich mir auch keine Hoffnungen auf innovative Bezahl- und Ticketsysteme im Nahverkehr.

Wie es stattdessen aussehen könnte, habe ich vor kurzem in Schweden erlebt: Ich habe eine Woche Urlaub gemacht – ohne einen einzigen Cent Bargeld abzuheben. Kartenzahlungen werden dort überall, bei jedem Betrag und ohne motziges Personal akzeptiert. Ich dachte damit wäre das Höchste der bargeldlosen Gefühle erreicht.

Die Octopus Card: Das erfolgreichste kontaktlose Ticket- und Zahlsystem gibt es seit 1997 in Hongkong. (Foto: Moritz Stückler)

Hongkong ist das Paradies für Bargeld-Phobiker

Aber es gibt noch einen besseren Ort für Bargeld-Phobiker wie mich: Seit vier Wochen studiere ich in Hongkong. Im Gegensatz zu Europa wird hier nicht nur mit EC-Karte gezahlt, sondern auch noch kontaktlos und vor allem anonymisiert. Das Erfolgsgeheimnis heißt Octopus Card.

Jeden Morgen auf dem Weg zum Hörsaal freue ich mich aufs Neue über den extrem dünnen Geldbeutel in meiner Tasche. Viele Kommilitonen verzichten sogar komplett auf eine Geldbörse und tragen lediglich ihre Octopus Card in einem kleinen Fach in der Smartphone-Hülle herum.

Schon seit 1997 wird das System hier eingesetzt, und in Sachen Verbreitung und Akzeptanz habe ich noch keine andere Stadt kennengelernt, die Hongkong Konkurrenz macht. Weder Taipei noch London oder San Francisco kommen mit ihren Systemen nach meiner Erfahrung an die Verbreitung der Octopus Card heran.

Ein Bezahlterminal in der Uni-Kantine, das ausschließlich Octopus-Zahlungen akzeptiert. (Foto: Moritz Stückler)

Gut so: Zahlungen sind anonym

Die Octopus Card kann ich für einen Betrag von etwa 15 Euro an jeder U-Bahn-Station erwerben, davon sind fünf Euro Kartenpfand, der Rest ist Startguthaben. Wenn das Guthaben leer ist, kann ich sie entweder am Schalter, am Automaten oder bei den meisten Einzelhändlern gegen Bargeld auch wieder aufladen lassen. Die Karte funktioniert dabei immer komplett anonym. Ich habe nirgendwo meinen Namen hinterlegt und es gibt keine Verknüpfung zwischen mir und meiner Kartennummer.

Öffentliche Verkehrsmittel in Hongkong verfügen über ein Check-In/Check-Out-System. Das heißt, die Karte wird beim Ein- und Aussteigen an ein Lesegerät gehalten. Dadurch wird automatisch der richtige Betrag abgezogen. Mit Tarifen, Zonen und Kurzstrecken muss sich hier niemand herumschlagen.

Zahlen mit Octopus ist schneller als mit Bargeld

Darüber hinaus ist die Octopus Card aber auch ein vollwertiges Zahlungsmittel. Gefühlt 90% aller Einzelhändler wie Supermärkte, Tankstellen oder Fastfood-Restaurants akzeptieren die Zahlung mit Octopus Card. Meine Lebensmitteleinkäufe, meinen Kinobesuch und die Flasche Cola am Automaten zahle ich alle kontaktlos und schnell. Aber auch die Infrastruktur der Universität ist darauf ausgelegt: Mittagessen in der Kantine und Kopien in der Bibliothek kann ich alles mit der Karte bezahlen. Die Händler müssen hier kein Terminal unter dem Tresen hervorholen und keinen Betrag manuell eintippen. Der Kunde legt nur seinen Geldbeutel auf das Terminal und wartet einen Piepton ab – fertig. Im Gegensatz zur deutschen EC-Karten-Realität geht das Bezahlen so tatsächlich schneller als mit Bargeld.

Selbst der Kopierer in der Uni akzeptiert die Octopus Card. (Foto: Moritz Stückler)

Besonders fasziniert hat mich aber die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich habe mich bei einigen Kommilitonen umgehört: Niemand hat etwas Schlechtes über die Octopus Card zu sagen. Die Leute haben sich daran gewöhnt – die meisten sind seit ihrer Kindheit damit aufgewachsen. Das Wort Datenschutz habe ich in keiner dieser Unterhaltungen gehört. Und im Gegensatz zu Europa ist die Akzeptanz hier auf den ersten Blick auch keine Altersfrage: Jede Menge alte Menschen und Kinder verwenden die Karte täglich. Vermutlich deshalb, weil das System einerseits einfacher funktioniert als in Europa, aber vielleicht auch, weil die Bevölkerung hier durch die Bank aufgeschlossener gegenüber technischen Innovationen ist.