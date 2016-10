Anzeige

Das Honor 8 ist das aktuelle Topmodell des chinesischen Smartphoneherstellers. Damit ihr das Smartphone besser in den Griff bekommt, haben wir zehn Tipps und Tricks für die EMUI-4.1-Oberfläche für euch.

Honor 8. (Foto: t3n)

1. Das Honor 8 mit Gesten und Bewegungen steuern

Die EMUI 4.1 des Honor 8 besitzt allerhand kleine Features, mit denen die Smartphone-Nutzung im Alltag erleichtert werden kann. Zu diesen Funktionen gehört beispielsweise die Möglichkeit, das Smartphone durch das Umdrehen lautlos zu stellen – zum Beispiel bei einem Anruf zu einer unpassenden Gelegenheit. Aber die smarte Gestensteuerung hat noch mehr zu bieten: Nehmt ihr das Smartphone beim Klingeln oder dem Alarm hoch, könnt ihr durch die Einstellung „Aufnehmen“ die Klingeltonlautstärke verringern. Ebenso könnt ihr das Smartphone so einstellen, dass das Gerät automatisch den Anruf entgegennimmt, sobald ihr es zum Ohr führt. All diese Einstellungen findet ihr in den Einstellungen unter „Intelligente Unterstützung“ und „Bewegungssteuerung“.

Die Software des Honor 8 besitzt allerhand smarte Funktionen zur eleganten Bedienung. (Bild: t3n)

2. Apps und Funktionen per Gesten-Shortcuts starten

Zwar mit etwas Übung verbunden, aber durchaus interessant ist die Möglichkeit, Apps mittels einer Zeichengeste auf dem Display zu aktivieren. Zeichnet ihr zum Beispiel ein „C“ mit dem Fingerknöchel auf den Screen, könnt ihr im Nu den Musikplayer, den Kalender oder eine andere beliebige App öffnen. Ihr könnt unter „Intelligente Unterstützung“ >> „Bewegungssteuerung“ >> „Zeichnen“ vier verschiedene Buchstaben mit Funktionen versehen. Darüber hinaus findet ihr unter „Smart Screenshot“ die Option, mithilfe einer Kreisbewegung mit dem Fingerknöchel einen Screenshot für einen bestimmten Bereich anzufertigen. Mit einem doppelten Klopfen auf den Bildschirm lässt sich ein kompletter Screenshot anfertigen.

Indem ihr ein „C“ oder ein „M“ mit dem Fingerknöchel auf den Bildschirm zeichnet, könnt ihr eine App starten. (Bild: t3n)

3. Smart Key: Den Fingerabdrucksensor mit weiteren Funktionen versehen

Der rückseitige Fingerabdrucksensor ist gleichzeitig ein Hardware-Button. Diesen könnt ihr mit drei Zusatzfunktionen ausrüsten – entweder, um ihn mit Verknüpfungen zu versehen, oder zum Starten von Apps. In den Einstellungen unter „Intelligente Unterstützung“ findet ihr den Button „Smart Key“. Hier könnt ihr beispielsweise festlegen, dass ein einfacher Druck die Kalender-App startet, ein zweifacher den Musikplayer und ein dreifaches Drücken die Taschenlampe aktiviert – euch stehen aber noch viele weitere Möglichkeiten offen.

Mit einem Klick auf den Fingerabrucksensor könnt ihr eine App starten. (Bild. t3n)

4. Honor-8-Kamera blitzschnell aus dem Standby starten

Zwar könntet ihr den rückseitigen Button auch mit der Kamera verknüpfen, in der Praxis zeigt sich allerdings, dass diese Lösung behäbiger funktioniert als die Aktivierung der Kamera-App durch ein zweifaches Drücken der Lautstärkewippe.

Mit der Lautstärkewippe könnt ihr nicht nur die Musik regeln. (Foto. t3n)

Standardmäßig hat Honor den Doppeltap auf die Lautstärketaste mit dem sofortigen Anfertigen eines Fotos belegt. In der Praxis erweist sich das aber als wenig sinnvoll, denn der erste auf diese Weise angefertigte Schnappschuss ist meistens verschwommen. Um das zu ändern, startet die Kamera-App, bewegt euch in die Einstellungen und sucht „Ultra-Schnappschuss“. Diese Funktion belegt ihr mit „Kamera öffnen“. Darüber findet ihr die Einstellung „Funktion der Lautstärketaste“ – hier wählt ihr „Auslöser“. Schon habt ihr eine rasant schnell startbereite Kamera.

Zur Konfiguration der Wippe müsst ihr in der Kamera-App die Funktion „Ultra-Schnappschuss“ anpassen. (Bild. t3n)

5. Homescreen in den Einhandmodus schalten

Der verkleinerte Screen lässt sich auch auf die linke Seite legen. (Foto: t3n)

Manchen ist selbst der 5,2 Zoll messende Screen noch zu groß für die Einhandbedienung. Hierfür hat Honor eine Lösung parat. Damit so ziemlich jeder auch mit kleinen Händen in die letzte Ecke des Displays kommen kann, ohne Fingerverrenkungen durchzuführen, besitzt EMUI 4.1 einen Einhandmodus, der leicht zu aktivieren ist. Wischt einfach mit einem Finger über die Onscreen-Navigation. Ein Wisch von links nach rechts verkleinert den Screen und verlagert den gesamten Inhalt auf die rechte Seite des Screens. Ein Tap auf das freie Feld vergrößert den Inhalt wieder.

Neben der Verkleinerung des Homescreens könnt ihr unter EMUI 4.1 auch die Tastatur umschalten. (Bild. t3n)

6. Schnelleinstellungen beim Honor 8 anpassen

In der EMUI 4.1 habt ihr die Option, die Schnelleinstellungen nach eigenen Wünschen anzupassen. Hierfür öffnet ihr mit einem Wisch von oben nach unten auf dem Display die Leiste, wechselt auf „Verknüpfungen“ und wischt den Inhalt ein Stück nach oben. Nun solltet ihr den Button „Bearbeiten“ finden. Jetzt könnt ihr alle Shortcuts so arrangieren, wie es euch passt. Anschließend tippt ihr aufs Häkchen rechts oben – fertig.

Beim Honor 8 könnt ihr die Schnelleinstellungen nach eigenen Wünschen anpassen. (Bild: t3n)

7. Standard-Apps auf dem Honor 8 anpassen – auch den Launcher

Honor hat viele Apps wie einen Mail-Client, eine Galerie und weitere Anwendungen vorinstalliert und als Standard-Anwendungen festgelegt. Falls ihr aber eure Lieblings-Apps als Standard verwenden wollt, könnt ihr das auch. Hierfür geht ihr in die Einstellungen und sucht den Button „Apps“. Nun tippt ihr auf das kleine „Erweitert“-Zahnrad. Unter diesem Punkt findet ihr den Punkt „Standard-App-Einstellungen“, in dem ihr neben dem SMS-Client auch die Standard-Kamera-App, die -Galerie oder den -Musik-Player anpassen könnt. Ebenso ist es möglich, einen anderen Launcher zu installieren.

Standard-Apps wechseln – unter EMUI 4.1 könnt ihr viele Apps austauschen. (Bild. t3n)

8. Akku schonen im Schlaf: Geplantes Aus- und Einschalten

Im Grunde keine schlechte Idee: Eine Funktion, die in Smartphones nicht so oft zu finden ist, ist die Möglichkeit, das Gerät regelrecht schlafen zu legen. Das Honor 8 besitzt nämlich die Funktion „Geplantes Aus- und Einschalten“. Ihr könnt damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit aus- und später wieder einschalten. Warum sollte das Gerät auch angestellt sein, wenn ihr es ohnehin nicht nutzt? Dass ihr damit Akkulaufzeit spart, dürfte auf der Hand liegen. Es sei allerdings angemerkt, dass ihr nach dem Neustart selbstredend die PIN der SIM-Karte erneut eingeben müsst.

Das Honor 8 könnt ihr über Nacht schlafen legen. (Bild. t3n)

9. Funktionen des Fingerabdruckscanners erweitern

Eine bequeme Art die Benachrichtigungsleiste herunterzuziehen ist der Weg über den Fingerabdruckscanner. Diese Funktion könnt ihr in den Einstellungen unter „Fingerabdruck-ID“ aktivieren. Unter dem Punkt „Streichgeste“ habt ihr außerdem die Möglichkeit, euch in der Standard-Galerie per Scrollbewegung mit dem Fingerabdruckleser durch die Fotos zu bewegen.

Mit dem Fingerabdrucksensor könnt ihr viel mehr anstellen als nur das Smartphone zu entsperren. (Bild: t3n)

10. Lockscreen-Shortcuts

Auf dem Lockscreen des Honor 8 findet ihr einige Apps und Einstellungsoptionen für die Lockscreen-Bilder. (Bild: t3n9

Klein aber fein: Das Honor 8, wie auch andere Smartphones, auf denen EMUI 4.1 installiert ist, besitzt im Lockscreen eine Schnellstart-Leiste zum Aktivieren diverser Funktionen. Um an diese zu gelangen, wischt ihr von unten in den Screen hinein – schon werden sie euch angezeigt. Im oberen Teil der Leiste könnt ihr die Titelblätter ändern und verwalten, im unteren Element besteht die Option, den Taschenrechner, die Taschenlampe und die Kamera zu starten. Außerdem lassen sich Tonaufnahmen für Sprachmemos festhalten.

Ebenfalls gut zu wissen: Die auf dem Honor 8 installierte EMUI 4.1 ist auch auf weiteren Geräten von Honor und Huawei zu finden. Daher sind die hier aufgeführten Tipps und Tricks auch auf anderen Smartphones der Hersteller anwendbar.