Honor 9: Oneplus-5-Alternative kommt für 429 Euro nach Deutschland

Wenige Tage nachdem das Honor 9 für den chinesischen Markt angekündigt wurde, hat der Hersteller es im Zuge eines Events auch für den deutschen Markt vorgestellt. Zum attraktiven Preis von 429 Euro.

Honor 9: Oberklasse-Ausstattung im kompakten Glas-Metallgehäuse

Das Honor 9 ist der direkte Nachfolger des 2016er Honor 8 (Test): Wie der Vorgänger besitzt das neue Modell eine aufwendig gefärbte und gehärtete Rückseite aus Glas, die an den Seiten von einem Metallrahmen eingefasst wird. Während der Fingerabdrucksensor beim Honor 8 auf der Rückseite zu finden war, ist er beim neuen Smartphone auf der Vorderseite unter dem Display platziert und von Keramik geschützt. Damit orientiert Honor sich am Topmodell des Schwesterunternehmens, dem Huawei P10. Wie das P10 besitzt das Honor 9 eine Dual-Hauptkamera.

Honor 9. (Bild: Honor)

Hands-on-Fotos vom Honor 9

Honor 9. (Foto: t3n) 1 von 15 Zur Galerie

Die Dual-Hauptkamera verfügt wie die des P10 über einen RGB-Sensor und einen Monochrom-Sensor mit zwölf respektive 20 Megapixeln und einer f/2.2-Blende. Des Weiteren gehören zur Kamera Phase-Detection-, Laser- und ein klassischer Autofokus, Dual-Tone-LED-Licht und Support für 4K-Videoaufnahmen. Bei der Frontkamera setzt Honor auf einen Sensor mit acht Megapixeln mit F/2.0-Blende und Fixfokus. Im Unterschied zur Kamera des Huawei-Modells wird beim Honor 9 auf die Leica-Kooperation verzichtet – auch ein optischer Bildstabilisator (OIS) fehlt.

Die Kamera des Honor 9 ähnelt der des Huawei P10 – muss allerdings ohne Leica-Branding und OIS auskommen. (Foto: t3n)

Wie zu erwarten, steckt wie schon im kürzlich angekündigten Honor 8 Pro der hauseigene Oberklasse-Prozessor Kirin 960, der auch in Huaweis Mate 9 und P10 (Plus) verbaut wurde. Unterstützt wird das SoC von vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte internem Speicher, der per MicroSD-Karte erweitert werden kann. Beim Display setzt Honor wie beim direkten Vorgänger auf ein verhältnismäßig kleines Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) mit einer Bilddiagonale von 5,15 Zoll.

Das Honor 9 in allen Farben

Honor 9 in Blau. (Bild: Honor) 1 von 14 Zur Galerie

Zur weiteren technischen Ausrüstung gehören ein 3.200-Milliamperestunden-Akku, der per „Fast-Charge-Technologie“ rasch wieder aufgeladen werden können soll. Außerdem besitzt das Honor 9 WLAN nach ac-Standard mit Dual-Band, Bluetooth 4.2 LE, GPS und NFC und auch einen IR-Blaster.

Modell Honor 9 Huawei P10 Betriebssystem Android 7.0 Nougat mit EMUI 5.1 Android 7.0 Nougat mit EMUI 5.1 Display 5,15 Zoll IPS, (1.920 x 1.080 Pixel, 428 ppi) 5,1 Zoll IPS-LCD, (1.920 x 1.080 Pixel, 432 ppi) Prozessor Hi Silicon Kirin 960 Octa Core, max. 2,4 GHz Hi Silicon Kirin 960 Octa Core, max. 2,4 GHz Arbeitsspeicher 4 GB 4 GB Interner Speicher 64 bzw. 128 GB per microSD-Slot erweiterbar 64 GB per microSD-Slot erweiterbar Hauptkamera Dual-Cam mit 12 MP-RGB und 20-MP-Monochrom-Sensor, Dual-Tone-Flash, f/2.2-Blende Dual-Cam mit 12 MP-RGB und 20-MP-Monochrom-Sensor, Dual-Tone-Flash, Leica-Summarit-Objektiv, f/2.2-ASPH-Blende, OIS Frontkamera 8 MP BSI-Sensor, Leica f/2.0-Blende, Fixfokus 8 MP BSI-Sensor, Leica f/1.9-Blende, Fixfokus Akkukapazität 3.200 mAh (fest verbaut) 3.200 mAh (fest verbaut) Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC

WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE 2X2 MIMO, Cat. 12, NFC

Abmessungen 147,3 x 70,9 x 7,45 mm 145,3 x 69,3 x 6,98 mm Gewicht 155 Gramm 145 Gramm Farben Schwarz, Grau, Blau, Gold Dazzling Blue, Prestige Gold, Schwarz, Silber, Sonstiges Fingerabdrucksensor 2.0, „Knuckle Control 2.0“, USB Typ C (2.0), IRDA Fingerabdrucksensor 2.0, „Knuckle Control 2.0“, USB Typ C (2.0), Mono-Speaker, IRDA, IPX3 Preis 429 Euro (UVP) 599 Euro (UVP)

Das 155 Gramm schwere und 7,45 Millimeter dicke Smartphone hat Android 7.0 Nougat mit der hauseigenen EMUI-5.1-Oberfläche vorinstalliert. Ein Update auf Android 8.0 ist sicher, denn das Unternehmen hat seinen Smartphones im letzten Jahr eine Updategarantie für zwei Jahre festgelegt.

Honor 9: Das Update auf Android 8.0 ist sicher. (Bild: Honor)

In Deutschland wird das Honor 9 in Blau (Sapphire Blue) und Silber (Glacier Grey) zum Preis von 429 Euro angeboten – zu einem späteren Zeitpunkt erscheint eine Version in Schwarz (Midnight Black). Per Cashback-Aktion könnt ihr zwischen dem 27. Juni und 11. Juli 2017 beim Kauf des Honor 9 30 Euro sparen und erhaltet damit das Gerät für effektiv 399 Euro – bei Notebooksbilliger ist es bereits gelistet.

Oneplus 5 vs. Honor im Größenvergleich

Oneplus 5 vs. Honor 9. (Foto: t3n) 1 von 4 Zur Galerie

Mit der Ausstattung und dem Preis dürfte das Honor 9 eine spannende Alternative zum Oneplus 5 (Test) sein, das interessanterweise am Tage der Vorstellung des Honor-Phones in den freien Verkauf gegangen ist. Das Oneplus 5 geht ab 499 Euro über die virtuelle Ladentheke, besitzt wie das Honor 9 eine Dual-Kamera, aktuelle High-End-Spezifikationen und ein 5,5-Zoll-Display.