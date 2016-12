Honor Magic: Edle Smartphone-Flunder mit Eye-Tracking und smarten Features

Mit dem Honor Magic hat die Huawei-Tochter ein neues Oberklasse-Smartphone angekündigt. Neben solider Ausstattung und markantem Design soll das Gerät durch smarte Funktionen überzeugen.

Honor Magic: Ein Blick aufs Display entsperrt das Smartphone

Das Honor Magic wird vom Hersteller als ein Gerät beschrieben, das durch neue Funktionen die „Erwartungen an ein Smartphone neu definieren soll“. Zu den besonderen Eigenschaften des Magic gehören unter anderem die sogenannte „Wisescreen“-Funktion mit der registrierte Nutzer das Smartphone entsperren können, indem sie auf das Display schauen – das Gerät soll per Infrarot-Kamera das Gesicht des Nutzers erkennen. Eingehende Benachrichtigungen sollen per Facecode-Funktion auf dem Lockscreen nur vom Nutzer selbst und autorisierten Personen gelesen werden können. Das Smartphone aktiviert ferner automatisch den Standby-Modus, sobald es in die Tasche gesteckt wird.

Das Honor Magic ist eine runde Flunder. (Bild: Honor)

Die Technologie für die genannten Features stammt von Eye-Tracking-Spezialisten Tobii – das Honor Magic ist das erste Smartphone, bei dem die Technik des Unternehmens zum Einsatz kommt. Für die Smartphone-Integration hat Tobii eng mit Honor zusammengearbeitet, heißt es in der Tobii-Pressemitteilung. Es ist zu erwarten, dass die Eye-Tracking-Technologie künftig auch in Huawei-Geräten zum Einsatz kommt.

Zu den weiteren smarten Funktionen gehören dem Hersteller zufolge eine Empfehlungs-Engine: Mittels „Magic-Live-System“ soll das Smartphone beispielsweise Filmempfehlungen anzeigen, wenn der User im Messenger über Filme chattet. Hierfür muss die Software weitreichende Zugriffsrechte zugesprochen bekommen. Der AI-basierte Assistent soll auch für weitere Funktionen nutzbar sein und per Druck auf den Homebutton kontext-sensitive Informationen liefern – also Zusatzinformationen zu dem auf dem Homescreen angezeigte Inhalten liefern, ähnlich wie Google Now-on-tap. Anstelle der bisher von Honor eingesetzten Nutzeroberfläche EMUI hat das Unternehmen eine eigens für das Geräte angepasst UI namens Magic Live entwickelt, die auf Android 6.0 Marshmallow basiert.

Das Honor Magic von allen Seiten

Die Ausstattung des Honor Magic: Curved-Screen mit hoher Auflösung und mehr

Das Honor Magic besitzt einen 5,09 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2,560 x 1.440 Pixeln und einer Pixeldichte von stattlichen 577 Pixeln pro Inch. Das Gehäuse ist vorn wie hinten vom gekrümmtem „3D-Glas“ umgeben. Rückseitig sitzt eine Dual-Kamera mit 12-Megapixeln, bei der es sich um die gleiche handeln dürfte, die im Honor 8 (Test) verbaut ist. Die Frontkamera besitzt einen acht Megapixel-Sensor.

Als Prozessor ist der ebenso im Honor 8 integrierte Kirin-950-Chip verbaut, der von vier Gigabyte RAM und 64 Gigabyte internem Speicher unterstützt wird. Der Akku des 146,1 x 69,9 x 7,8 Millimeter messenden und 145 Gramm schweren Magic ist 2.900 Milliamperestunden groß und soll sich dank Schnellladetechnologie blitzschnell aufladen lassen: innerhalb von zehn Minuten sollen 40 Prozent, in nur 20 Minuten sollen ganze 70 Prozent Akkuladung erreicht werden.

Honor hat sein Magic bislang nur für China vorgestellt, es ist aber stark davon auszugehen, dass es wie die weiteren Modelle des Herstellers in Europa in den Handel kommen wird, zumal das Gerät laut Datenblatt bereits das für Deutschland relevante LTE-Band 20 an Bord hat. In China wird das Honor Magic für 3.999 Yuan – umgerechnet etwa 500 Euro – angeboten. Eine Vorstellung für weitere Märkte dürfte schon zur CES 2017 in Las Vegas erfolgen – Honor hat zumindest für den Januar zur Pressekonferenz geladen.

