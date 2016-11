HTML5.1 ist jetzt offiziell: Das bringt der neue Standard

Der Nachfolger von HTML5 ist jetzt offizielle Empfehlung des W3C. HTML5.1 bringt Erweiterungen, räumt aber auch mit Altlasten auf. Wir zeigen die wichtigsten Neuerungen.

Github

HTML5.1, die erste große Überarbeitung der fünften Hauptversion wurde am Dienstag vom W3C veröffentlicht und als offizieller Standard freigegeben . Viele der neuen Standards werden bereits von gängigen Browsern unterstützt und sind daher auch schon öfter in der Praxis zu sehen. Das Kernziel der Version 5.1 ist es, die HTML-Spezifikationen so zu gestalten, dass sie sich besser an die Realität anpassen.

Zum ersten Mal steht der kommende Webstandard für HTML öffentlich auf Github zur Verfügung. Das W3 Consortium bietet so der Community eine aktive Mitwirkung an. Durch die Zusammenarbeit auf Github erhofft sich das W3C eine signifikante Verbesserung des Entwicklungsprozesses.

(Grafik: woiwode.info/blog)

Wie bei anderen Projekten auch werden Pull Requests eingereicht – bei Fehlerhebungen werden sogenannte „Issues“ erstellt. Auf dem W3C-Blog wurde festgelegt, dass Spezifikationen in mindestens zwei aktuellen Browsern funktionieren müssen, sonst werden sie entfernt. In einem solchen Fall kann die Community die fallengelassene Funktion als zukünftige Erweiterung vorschlagen.

Was erwartet uns?

Auf der Abschussliste stehen unter anderem Elemente wie dialog, menu, menuitem, contextmenu, inputmode attribue und context attribute, date-time und date-time-local . Das Element label soll nicht abgeschafft werden, soll aber nicht mehr in Kombination mit dem form -Attribut verwendet werden. Durch das form -Attribut konnte bisher festgelegt werden, zu welchem Formular das label -Element gehören soll. Nur weil diese Elemente auf der Abschussliste stehen bedeutet es nicht, dass diese Elemente nicht mehr unterstützt werden, sondern lediglich, dass sie mit dem Verweis „at-risk“ versehen werden und möglicherweise kein Teil von HTML5.1 sind. Solche Elemente werden ohnehin noch nicht von allen Browsern unterstützt.

HTML5.1 ist allerdings keine reine Entrümpelung. Auch neue Neuerungen und Erweiterungen gibt es. Viele dieser Elemente haben sich im Web bereits durchgesetzt und werden von den aktuellen Webbrowsern unterstützt – mit der neuen HTML-Version folgt die offizielle Standardisierung.

Dazu zählt zum Bespiel das picture -Element, das die Auszeichnung verschiedener Bilder über je ein eigenes source -Element ermöglicht. Auch das srcset -Attribut, mit dem Bilder für hochauflösende Bildschirme ausgezeichnet werden sollen, gehört ebenfalls dazu. Weiterhin können wir uns auf neue Datumseingaben für input freuen. Mit dem month - und week -Element besteht nun die Möglichkeit, einen Monat oder eine Kalenderwoche auswählen zu lassen.

W3C: In Zukunft Updates im Jahrestakt

Für die Zukunft plant das W3C die Veröffentlichung stabiler HTML-Versionen etwa im Jahrestakt. Wer ein Teil der Community werden möchte, findet alle Informationen auf dem W3C-Blog. In Kürze wird außerdem ein erster Entwurf zu HTML5.2 veröffentlicht, bei dem bereits neue Features gezeigt werden.

