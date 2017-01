HTTPS: Google stellt sich Root-Zertifikate jetzt einfach selbst aus

Statt wie bisher auf Drittanbieter zu setzen, baut Google sich eine eigene Root-Zertifizierungsstelle auf. Dazu wurden auch zwei bereits existierende Zertifizierungsstellen aufgekauft.

Google Trust Services soll Root-Zertifikate für alle Alphabet-Unternehmen ausstellen

Verschlüsselte Verbindungen werden im Web immer wichtiger. Google will diesem Umstand jetzt Rechnung tragen, indem der Konzern eine eigene Root-Zertifizierungsstelle aufbaut. Bislang hat Google auf Root-Zertifikate von Drittanbietern gesetzt. Mit der neugegründeten Zertifizierungsstelle namens Google Trust Services soll das nicht länger notwendig sein.

Um den Prozess zu beschleunigen, hat Google zwei bestehende Root-Zertifizierungsstellen von Globalsign abgekauft. Google Trust Services soll zukünftig Zertifikate für sämtliche Alphabet-Unternehmen ausstellen. Allerdings könnten auch in Zukunft noch von Drittanbietern ausgestellte Zertifikate bei Google zum Einsatz kommen.

HTTPS: 82 Prozent aller Google-Anfragen aus Deutschland sind verschlüsselt

Laut Google machen per HTTPS verschlüsselte Anfragen in Deutschland 82 Prozent des Gesamt-Traffics aus. Zum Vergleich: In den USA erreicht dieser Wert nur 74 Prozent. In Indien, Brasilien, Russland und Mexiko machen verschlüsselte Verbindungen allerdings schon mehr als 90 Prozent aus.

Ebenfalls interessant: