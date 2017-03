Huawei P10 überholt iPhone 7 im Kameratest

Das neue High-End-Gerät Huawei P10 wurde von den Kamera-Experten DXOMark umfangreich getestet. Das Resultat spricht für sich: Das P10 übertrumpft Apples iPhone 7.

Huawei P10 sticht iPhone 7 im Kameratest aus

Seit dem Huawei P9 (Test) arbeitet das chinesische Unternehmen mit dem Kameraspezialisten Leica zusammen und verbaut eine Dual-Hauptkamera mit jeweils einem RGB- und einem Monochrom-Sensor. In der mittlerweile dritten Kamera-Generation – neben dem P9 steckt auch im Huawei Mate 9 (Test) eine Leica-Kamera – scheint sich die Kooperation auszuzahlen, wie der Huawei-P10-Test der Kamera-Experten DXOMark zeigt.

Die Farben des Huawei P10. (Foto: t3n)

Im DXOMark-Mobile-Test, in dem die Kamerafertigkeiten von Smartphones untersucht werden, erreicht die Kamera des Huawei P10 beachtliche 87 Punkte und überholt damit unter anderem das iPhone 7, das im Kamera-Test mit lediglich 86 Punkten bewertet wurde. Vor allem die Bildqualität bei Standbildern überzeugte mit 88 Punkten, in puncto Videoqualität erreicht die Leica-Kamera immerhin 84 Punkte.

Die Tester heben besonders die Fotoeigenschaften im Außenbereich hervor, die mit sehr ordentlicher Belichtung, guter Farbwiedergabe und akkuratem Weißabgleich zu überzeugen wissen. Außerdem wird die Detailwiedergabe unter schwierigen Lichtbedingungen gelobt. Darüber hinaus sei der Autofokus schnell und akkurat – und zwar sowohl im Schnappschuss als auch im manuellen Modus.

Das Huawei P10 sei ein tolles Gerät für Smartphone-Fotografen. (Foto: DXOMark)

Kritik übten die Experten unter anderem bei Aufnahmen von großen einfarbigen Flächen, hier sei ein deutliches Rauschen sichtbar. Bei Innenraumaufnahmen unter schwierigem Licht seien Detailverluste zu beobachten. Bei Videos tendiert die P10-Kamera stärker zu digitalem Rauschen als die des bestplatzierten Smartphones, dem Google Pixel (Test).

Huawei P10: Auf einem Level mit Sony Xperia X5 und Galaxy S6 edge Plus

Mit einer Bewertung von 87 Punkten befindet sich das Huawei P10 in bester Gesellschaft mit Sonys Xperia XZ, dem Samsung Galaxy S6 edge Plus sowie dem Moto X Force. Für Huawei kommt der Test einem Ritterschlag gleich, denn mit dem P10 erreicht ein Huawei-Smartphone erstmals eine Platzierung in der DXOMark-Top-5.

Mit dem Huawei P10 schafft Huawei es erstmals im DXOMark in die Top 5. (Bild: DXOMark)

Vor dem P10 befinden sich im Ranking lediglich das HTC 10, das Samsung Galaxy S7 (edge), Sonys Xperia X Performance – allesamt mit 88 Punkten bewertet – und Googles Pixel-Modelle, die 89 Punkte erreichen und die Speerspitze bilden. Es bleibt abzuwarten, wie das Huawei P10 Plus abschneidet, denn dem größeren 5,5-Zoll-Modell wurde eine lichtstärkere Leica-Summilux-Optik mit f/1,8-Blende verpasst. Insbesondere unter schwierigen Lichtbedingungen könnte es noch besser abschneiden. Das Huawei P10 soll laut Hersteller ab Mitte März für 599 Euro (UVP) (Affiliate-Link) erhältlich sein.

