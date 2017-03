„Made in Germany“: Huawei fertigt bald auch in Deutschland

Es ist offiziell: Huawei fertigt bald auch in Deutschland. Der chinesische Konzern will einen modernen Produktionsbetrieb in Bayern aufbauen.

Huawei fertigt bald auch in Deutschland

Der chinesische Netzausrüster und Smartphone-Riese Huawei hat im bayerischen Weilheim ein Grundstück inklusive Halle gekauft. Das Unternehmen wolle die Halle in einen „neuen und modernen Produktionsbetrieb umbauen“, zitiert der Münchener Merkur aus den Unterlagen des Stadtbauamtes für die Sitzung des Bauausschusses vom 21. März 2017.

Huawei produziert nicht nur Smartphones, sondern ist einer der größten Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologien der Welt. (Foto: t3n)

Dem Bericht vom Merkur zufolge wurde der Kauf des Geländes der Firma „Zarges“ von der Lokalpolitik in Weilheim und von Huawei Technologies Düsseldorf GmbH „wie eine geheime Kommandosache behandelt“. Gegenüber t3n bestätigte die deutsche Pressestelle Huaweis den Kauf mittlerweile. Details über das konkrete Vorhaben könne man jedoch noch nicht kommunizieren, da die Planungen noch nicht abgeschlossen seien.

„Wir bestätigen, dass wir einen Standort in Weilheim planen. Weitere Informationen folgen dann, wenn die Planung fortgeschritten ist.“ – Huawei

Huawei übernimmt ab April die „Zarges“-Hallen in Weilheim

Es deutet sich aber an, dass Huawei etwas Größeres auf dem Zarges-Gelände plant. Denn das verantwortliche Bauamt schreibt im Zusammenhang mit den Umgestaltungen und der Nutzungsänderung für die Halle von einem „ersten Bauabschnitt“. Laut Merkur wäre auf dem ehemaligen „Zarges“-Areal noch Raum für mehr. Weiter heißt es laut Stadtbauamt: „Die Freiflächen vor dem Gebäude werden als Parkplätze und großzügige Grünanlagen angelegt“.

Huawei hat seit 2001 seine Europa-Niederlassung in Düsseldorf, das europäische Forschungszentrum sitzt in München. Insgesamt hat Huawei allein in Deutschland 18 Standorte. In Wetzlar betreibt Huawei zusammen mit Leica das Max Berek Innovation Lab – ein Forschungs- und Innovationszentrum. Das chinesische Privatunternehmen hat ursprünglich als Netzwerkausrüster begonnen, in den letzten Jahren hat Huawei seine Geschäftsbereiche weiter ausgebaut: Der Konzern ist auch in den Geschäftsbereichen Server, Cloud, Storage und Smartphones tätig. Was Huawei in Weilheim produzieren oder entwickeln wird, ist bislang unklar.

