Hybrid aus Videothek und Pay-TV: Amazon will weiter in den TV-Markt

Amazon baut TV-Angebot in Deutschland aus

Amazon will seine Streaming-Plattform Prime Video offenbar weiter in Richtung TV-Inhalte ausbauen – auch in Deutschland. Laut einem Bericht des Branchenblatts W&V soll Amazon von der Münchener Niederlassung aus seit Herbst an einem sogenannten Streaming-Partner-Programm arbeiten. Der Start soll für den Frühsommer vorgesehen sein.

Amazon will Content von TV-Anbietern – auch die Bundesliga?

Über dieses Programm könnten Free-TV- und Pay-TV-Sender sowie Filmproduzenten künftig ihre TV-Inhalte über Amazon Prime Video anbieten. Es liefen schon zahlreiche Gespräche mit potenziellen Content-Lieferanten. Der Streamingdienst würde dadurch in absehbarer Zukunft zu einem Hybridangebot aus Videothek und Pay-TV weiterentwickelt, heißt es in dem Bericht.

Für Sportfans interessant sein dürfte, dass es auch Gespräche mit dem US-Medienkonzern Discovery über eine mögliche Live-Übertragung von Bundesligaspielen via Amazon Prime Video geben soll. Discovery hielt sich auf Anfrage bedeckt, ebenso der Pay-TV-Sender Sky, dem ebenfalls Verhandlungen mit Amazon über die Lieferung von Live-Sport-Content nachgesagt werden.

Amazon: „Angriff auf alle Distributionswerke“

Für Sky wäre eine solche Content-Partnerschaft allerdings – wie wahrscheinlich für andere Pay-TV-Anbieter auch – ein zweischneidiges Schwert. Die zusätzliche Reichweite würde mit einem Verlust von potenziellen Kunden erkauft werden. Der E-Commerce-Spezialist Alexander Graf urteilt in W&V, dass Amazon Sky damit sogar zu einer Änderung seines Geschäftsmodells zwingen würde. Graf spricht gar von einem „Angriff auf alle Distributionswerke“.

