Von München nach Berlin im Hyperloop? Lufthansa prüft Einsatz der Elon-Musk-Idee

Der Hyperloop könnte bald nach Deutschland kommen. Die Lufthansa zeigt offenbar Interesse an der von Elon Musk erdachten Idee. Konkrete Pläne zu einer Umsetzung gibt es aber noch nicht.

Hyperloop: Lufthansa zeigt Interesse

In der Slowakei arbeitet die Firma Hyperloop Transportation Technologies (HTT) schon an konkreten Plänen für den Bau einer Strecke zwischen Bratislava und der österreichischen Hauptstadt Wien. In Deutschland gibt es auch einige Strecken, die theoretisch für den Bau einer Hyperloop-Verbindung in Frage kämen, etwa die zwischen Berlin und München. Mit der Deutschen Bahn befindet sich HTT im Gespräch, wie Hyperloop-Chef Dirk Ahlborn Ende 2016 im Interview mit dem t3n-Magazin erzählte. Jetzt zeigt auch die Lufthansa Interesse an der Technologie.

Der Hyperloop könnte Augmented-Reality-Fenster bekommen. (Grafik: Hyperloop Transportation Technologies)

Das Innovationszentrum der deutschen Fluggesellschaft in Berlin sei interessiert an dem Hyperloop-Konzept, berichtet die Bild am Sonntag. Eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte Gespräche zwischen den Unternehmen. Allerdings soll es dabei um einen Austausch gehen und nicht um eine strategische Partnerschaft. „Hyperloop ist eine wichtige Entwicklung, die wir uns genau anschauen“, sagte die Lufthansa-Sprecherin der Zeitung.

Laut Bild am Sonntag hat die Lufthansa schon einmal durchgerechnet, auf welchen Strecken der Hyperloop Flugverbindungen ablösen könnte. Dabei soll es sich dem Bericht zufolge um die Strecken zwischen München und Hamburg, Düsseldorf und Berlin sowie zwischen Köln und Berlin handeln. Die Strecke zwischen München und Berlin etwa würde dank der Hyperloop-Geschwindigkeit von 1.200 Stundenkilometern in nur einer halben Stunde absolviert sein. Die Strecken zwischen Berlin, Hamburg und München hatte auch Ahlborn im t3n-Interview schon ins Spiel gebracht.

Hyperloop: Erste Strecke von HTT frühestens 2020

Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis der Hyperloop Realität wird – ganz unabhängig davon, ob eine Strecke in Deutschland jemals gebaut wird. HTT startet eigenen Angaben zufolge jetzt mit der Produktion der Transportkapsel. Die ersten Kapseln sollen aber erst in einem Jahr im Testbetrieb fahren. Die erste Strecke soll frühestens in drei Jahren eröffnet werden.

