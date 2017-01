Hyperloop-Test: Die schnellste Kapsel kommt aus München

Beim am Wochenende ausgetragenen ersten Hyperloop-Wettbewerb ist eine von Münchener Studenten entwickelte Kapsel am schnellsten durch die Röhre gerast. Die beste Kapsel hatte jedoch ein anderes Team.

Hyperloop: TU München baut schnellste Kapsel

Insgesamt 30 ausgewählte Teams haben am Wochenende am ersten Hyperloop-Wettbewerb in Kalifornien teilgenommen. Die Jury stellten Entwickler von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Zuerst hatten die Teilnehmer eine Reihe von Tests zu absolvieren. Nur drei der 30 Teams durften schließlich eine Kapsel durch die eine Meile lange Röhre schicken. Dabei konnte das Team der TU München (WARR Hyperloop) den Preis für die schnellste Kapsel abräumen. Allerdings erreichten die Münchener gerade einmal 94 Kilometer pro Stunde. Die Kapsel mit dem höchsten Gesamtscore hatte ein Team der Universität Delft entwickelt.

Studenten der Universität Delft gewannen mit ihrem Entwurf den ersten Hyperloop-Wettbewerb. (Bild: Uni Delft/Twitter)

Die niederländischen Studenten gewannen die Awards für Design und Konstruktion, das MIT hatte in Sachen Sicherheit und Verlässlichkeit die Nase vorn. Weitere Awards gingen an die University of Maryland (Performance und Betrieb), die University of Wisconsin-Madison (Innovation) sowie das Team rLoop, das als einziges nicht von einer Hochschule stammt, und ebenfalls im Bereich Innovation überzeugen konnte.

Hyperloop-Wettbewerb: Letzte Phase im Sommer

Der Hyperloop-Wettbewerb, der am Wochenende in die vorletzte Runde ging, war im Juni 2015 von SpaceX ausgerufen worden. Im Januar 2016 und den folgenden Monaten wurden die 30 besten Designs ausgewählt und den Teams die Chance eröffnet, ihren Kapsel-Entwurf auf dem Hyperloop-Testgelände zu testen. Vor einem Jahr hatte sich noch das Team vom MIT durchsetzen können. Im Sommer 2017 soll die letzte Phase des Wettbewerbs stattfinden. Bis dahin haben die Teams, die ihre Kapsel dieses Mal nicht einsetzen durften, die Möglichkeit, noch Änderungen daran vorzunehmen.

Mehr zum Thema:

via www.businessinsider.de