IBM investiert 200 Millionen Dollar in Münchner Watson-Zentrale

IBM will in seine neue weltweite Zentrale für den Supercomputer Watson in München 200 Millionen Dollar investieren. Mit dem deutschen Zulieferer Schaeffler soll das Internet der Dinge erprobt werden.

Zunehmend suchten Kunden nach neuen Möglichkeiten, ihre Abläufe mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge neu zu gestalten, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Mit der Investition von 200 Millionen Dollar (umgerechnet rund 178 Millionen Euro), die eine der größten von IBM in Europa sei, reagiere man auf diese steigende Nachfrage.

Eine mehrjährige Partnerschaft sei beispielsweise mit dem Industriezulieferer Schaeffler vereinbart worden. Darin gehe es um die digitale Transformation der gesamten Geschäftsbereiche und Kundenlösungen. Der Aufbau des Watson-Zentrums in München solle bis Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein, sagte ein IBM-Sprecher.

„Deutschland steht an der Spitze der Industrie-4.0-Initiative“

IBM hatte die Eröffnung des Zentrums in München im Dezember des vergangenen Jahres angekündigt. Kunden, Startups, Partner, Universitäten und Forschungseinrichtungen sollen dort Zugang zu der intelligenten Watson-Plattform bekommen. Sie können damit neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Services erproben.

Innerhalb des ersten Jahres will das Unternehmen zunächst 700 Mitarbeiter an dem Standort beschäftigen. Insgesamt sind bis zu 1000 Stellen für Entwickler, Berater, Forscher und Designer geplant. Eine weitere Watson-Zentrale hatte IBM im Oktober 2014 in New York eröffnet. Insgesamt will das Unternehmen rund drei Milliarden Dollar in das Thema Internet der Dinge investieren.

„Deutschland steht an der Spitze der Industrie-4.0-Initiative“, sagte Harriet Green von IBM. In München wolle das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine gemeinsame Brutstätte für Innovationen bieten.

Schaeffler erprobt mit IBM das Internet der Dinge

Bei der Zusammenarbeit mit dem Automobil- und Industrie-Zulieferer Schaeffler erprobt IBM neue Möglichkeiten im Internet der Dinge. In einer strategischen Partnerschaft soll dabei die kognitive Intelligenz des Watson-Systems zum Einsatz kommen, kündigten die Unternehmen an. In verschiedenen Produktionsbereichen sollen mit Hilfe von Sensoren gesammelte Daten analysiert und die Ergebnisse für optimierte Produktionsketten sowie neue Services genutzt werden.

Ab Oktober sollen in einem ersten Schritt alle datenbasierten Services von Schaeffler über eine digitale Plattform laufen, die die Partner als ein digitales Ökosystem gemeinsam aufgebaut haben. „Wir konzentrieren uns insbesondere auf die sensorische Erweiterung bestehender sowie die Entwicklung neuer Produkte mit integrierter Software“, sagte Gerhard Baum, Digital-Chef der Schaeffler Gruppe. Dabei sollen Maschinen und Transportmittel, aber auch die einzelnen Werke untereinander sowie die gesamte Lieferkette verknüpft werden. sdr/dpa

