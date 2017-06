ICO-Tokens kaufen: 4 kompatible Ethereum-Wallets für dein Invest

Neben Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist rund um die Blockchain ein zweiter Hype um das Thema ICO entstanden. Wir stellen ein paar kompatible Wallets kurz vor.

Die Unternehmensfinanzierung mittels Initial-Coin-Offering (ICO) führt in den vergangenen Wochen von einer Rekord-Finanzierung zur nächsten. Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, sollte sich unseren Artikel ICO erklärt: Das steckt hinter dem Finanzierungsmodell der Blockchain-Szene ansehen.

Nicht jede Wallet ist auch mit für einen ICO nötigen Token kompatibel. (Foto: Shutterstock / Kanowa)

Als beeindruckendes Beispiel für einen ICO ist Bancor zu nennen. Das Unternehmen sammelte binnen weniger Stunden rund 150 Millionen US-Dollar ein. Der Grund für diese und andere Rekord-Finanzierung ergibt sich nicht immer aus dem Geschäftsmodell, sondern auch aus dem Hype rund um ICOs, der sich aus aktuell beeindruckenden Kurssteigerungen für die Investoren ergibt.

ICO: Das Interesse an der Finanzierungsform steigt

Die Blockchain und Kryptowährungen im Allgemeinen erfreuen sich spätestens seit Anfang 2017 einer wachsenden Popularität. Davon profitieren mittlerweile auch ICOs als neue Form der Finanzierung. Immerhin senken Initial-Coin-Offerings die Hürde, an der Finanzierung von Firmen teilzuhaben.

Ethereum-Wallets mit Support für ICOs und Token

Mist ist eine Ethereum-Wallet, die ICO-Token unterstützt. 1 von 4 Zur Galerie

Die meisten ICOs setzen auf die Ethereum-Blockchain, auf der sogenannte Tokens ausgegeben werden. Wer an einem Initial-Coin-Offering teilnehmen möchte, benötigt in der Regel Ether und eine entsprechende Ethereum-Wallet, mit der er Ether gegen Token „eintauschen“ kann. Allerdings ist nicht jede erhältliche Wallet mit ICO-Token kompatibel. Transferiert ihr gekaufte Token an eine inkompatible Wallet, verschwindet euer Invest zwar nicht, aber im schlimmsten Fall könnt ihr nie wieder darauf zugreifen. Investiertes Ether ist damit auf immer verloren.

Diese Ethereum-Wallets lassen sich für einen ICO nutzen

Eine der in der Szene am weitesten verbreitete Wallet hört auf den Namen Mist. Dabei handelt es sich um eine Desktop-Lösung, die ERC20-Token unterstützt. Bei ERC20 handelt es sich vereinfacht gesagt um einen Standard, der den Austausch von Token vereinfacht und ermöglicht, dass Token mit Distributed Apps (Dapps) auf der Blockchain kompatibel sind.

Parity vereinfacht das Anzeigen und Verwalten von im Rahmen eines ICO erworbenen Token. (Screenshot: Parity)

Ebenfalls großer Beliebtheit erfreut sich Myetherwallet. Das Opensource-Projekt unterstützt genau wie Mist ERC20-Token. Bei der Lösung handelt es sich im Kern um eine Online-Wallet, die allerdings auch Offline-Support bietet. So können Nutzer beispielsweise Hardware-Wallets wie den Nano Ledger S oder Trezor verwenden, um zusätzliche Sicherheit zu erreichen.

Auch Parity ist eine empfehlenswerte Ethereum-Wallet für alle, die an ICOs teilnehmen wollen. Die Lösung vereinfacht besonders das Anzeigen und damit die Verwaltung unterschiedlicher Token. Parity ist allerdings nur mit Token kompatibel, die sich auch in der Token-Registry finden. Wer sich für eine mobile Wallet interessiert, sollte sich Imtoken ansehen. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich .

Safety first!

Bei der Wahl einer für eine Teilnahme an einem ICO geeignete Wallet solltet ihr nicht nur darauf achten, ob und wenn in welchem Umfang ICO-Token unterstützt werden, sondern euch auch mit der gebotenen Sicherheit beschäftigen. Besonders bei mobilen Wallets und Online-Lösungen solltet ihr euch auf jeden Fall schlau machen.