Nach 20 Jahren: ICQ-Rivale AIM macht dicht

Schon im März hatte Internet-Pionier AOL die Verbindung seines Messengerdienstes AIM (AOL Instant Messenger) zu Chat-Clients von Drittanbietern gekappt – erste Anzeichen für ein mögliches Aus. Aus den Vermutungen ist jetzt Gewissheit geworden: Mit AIM wird Mitte Dezember eines der Urgesteine der Kommunikation im Internet der 1990er-Jahre ein für alle Mal dichtmachen, wie AOL mitteilt.

Bis zum 15. Dezember können Nutzer sich noch auf der AIM-Plattform einloggen und bis dahin Fotos, Videos und Chats manuell sichern – eine Backup-Funktion stellt AOL (jetzt Oath) nicht bereit. Die Buddy-Liste kann nicht exportiert werden, wie es auf einer eigens eingerichteten Support-Seite heißt. Bis Mitte Dezember sollen auch die Download-Links für die offiziellen Clients nach und nach entfernt werden. Einen direkten Nachfolger für den Instant-Messenger wird es nicht geben, allerdings arbeite das Unternehmen an neuen Produkten. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Als Grund für das Aus von AIM gab AOL/Oath an, dass sich die Art und Weise, wie die Menschen miteinander kommunizieren, in den vergangenen Jahren drastisch geändert habe. Mittlerweile dominieren Messaging-Services wie der Facebook-Messenger und Whatsapp den Markt. In Asien wird unter anderem auf den chinesischen Dienst Wechat gesetzt.

All good things come to an end. On Dec 15, we'll bid farewell to AIM. Thank you to all our users! #AIMemories https://t.co/b6cjR2tSuU pic.twitter.com/V09Fl7EPMx