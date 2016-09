Smarte Beleuchtung für den Massenmarkt: Ikea plant eigene Produktserie

Ab Oktober will Ikea smarte Beleuchtungen anbieten. Der Deutschlandstart wird allerdings etwas später anvisiert.

Ikea verkauft smarte Beleuchtung ab Oktober

Ikea plant smarte Beleuchtung im Sortiment. (Foto: Ikea)

Licht per Smartphone dimmen oder farblich verändern – das können Produkte wie Philips Hue schon lange. Dennoch kommen derartige smarte Beleuchtungen in deutschen Haushalten bislang selten vor.

Ändern will das jetzt Ikea mit seiner „Tradfri“-Serie. Ab Oktober 2016 will der Möbelhersteller verschiedene LED-Leuchtmittel, LED-Lichtpaneele und Türen mit LED-Beleuchtung anbieten, die sich aus der Ferne bedienen lassen. Bisherige Glühbirnen können einfach ausgetauscht werden, da die Steuerungstechnik im Leuchtmittel steckt, lässt das Unternehmen wissen.

Der Start der Produktserie wird in Schweden, Tschechien, Italien und Belgien eingeleitet. In Deutschland gehen die Tradfri-Leuchtmittel ab April 2017 in den Handel. Unklar ist bislang allerdings, ob die Bedienung über eine eigens entwickelte Smartphone-Applikation oder eine Fernbedienung geschieht. Ebenfalls lässt der Konzern die Frage offen, welches Kommunikationsprotokoll genutzt wird.

Ikea-Produktgruppen: FLOALT, SURTE und TRÅDFRI.

Ikea verkauft in Deutschland bereits Lampen, Beistelltische und separate Ladeschalen für Smartphones mit Qi-Ladetechnik, die die Geräte schnurlos laden. Auch hier wurde beachtet, dass vorhandene Möbel sich leicht umrüsten lassen.

Übrigens: Virtual Reality erreicht ebenfalls derzeit die Möbelbranche. Ikea testet erstmals eine App, mit der sich die Küchen des Konzerns in 3D erkunden lassen: Küche einrichten mit VR-Brille: Ikea traut sich in die virtuelle Realität

via www.golem.de