iMessage: Apple speichert doch sensible Daten und liefert sie bei Polizei ab

Das dürfte Apple-Fans hart treffen: Ein geleaktes Dokument beweist, dass iMessage doch sensible Daten speichert und sie „routinemäßig“ an die Polizei weitergibt. Apple hat das bestätigt.

iMessage: Metadaten gehen an die Polizei

Die Behauptungen Apples, der Konzern speichere bei seinem Messengerdienst iMessage keinerlei Informationen, die Rückschlüsse auf den Standort einer Person zulassen, sind mindestens erschüttert worden. Ein dem Newsdienst The Intercept zugespieltes internes Polizei-Dokument zeigt, dass Apple wesentlich mehr iMessage-Daten speichert als bisher bekannt. Auch würden diese Daten „routinemäßig“ den Strafverfolgungsbehörden zugänglich gemacht. Apple hat diesen Ablauf gegenüber The Intercept bestätigt.

Teil des Dokuments über Datensammelei in Apples iMessage. (Bild: The Intercept)

Allerdings handelt es sich tatsächlich nicht um Inhalte aus den Konversationen zwischen iMessage-Nutzern – die sind durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Vielmehr erzeugt iMessage eine Reihe von Metadaten. So wird jedes Mal, wenn ein iMessage-Nutzer mit einer neuen Person Kontakt aufnimmt, geprüft, ob diese Person ein iMessage-Konto hat oder per SMS kontaktiert werden muss. Damit weiß Apple, wer mit wem kommuniziert. Allerdings wird auch die IP-Adresse des Nutzers gespeichert. Dadurch ist eine örtliche Zuordnung möglich. Die Metadaten werden 30 Tage lang gespeichert, mit entsprechender richterlicher Anordnung auch länger.

Apple kann iMessage-Inhalte nicht sehen

Apple betonte in seiner Stellungnahme, dass der Konzern aufgrund der Architektur von iMessage keinerlei Einblick in die Inhalte habe und daher diese auch nicht weitergeben könne. Apple sagte allerdings nicht, wie oft iMessage die entsprechenden Metadaten an Apple schickt. Passiert das nur beim ersten Mal oder ständig, fragt sich auch die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF), die darüber Aufklärung von Apple verlangte.

iMessage und die Art der Implementierung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stehen nicht zum ersten Mal in der Kritik. Apple wird zwar vielfach für den Einsatz der Verschlüsselung gelobt, wie der Konzern sie eingebaut hat, ist aber nicht transparent einsehbar, also auch nicht überprüfbar. Wer seine Unterhaltung wirklich privat führen möchte, muss wohl auf Alternativen wie den Snowden-Favoriten Signal setzen.

via derstandard.at