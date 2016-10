Inbound-Marketing: Wie Softwareunternehmen von der Lead-Generierung profitieren können

Warum werden Inbound- und Content-Marketing immer beliebter? Gegenteilig zu klassischen Werbetechniken wird hier versucht, relevantes Wissen und Unterhaltung anstelle von Produkten zu vermarkten.

Gerade Softwareanbieter sind darauf angewiesen, permanent neue Leads zu generieren. Mit reinen Outbound-Maßnahmen können sie den Markt jedoch nicht mehr durchdringen: Die Menge an Informationen, der harte Wettbewerb sowie zunehmend aufgeklärte und untereinander vernetzte Nutzer machen klassische Werbung wirkungslos.

Was ist Inbound-Marketing?

Die beiden Begriffe Inbound-Marketing und Content-Marketing werden oft für dieselbe Sache verwendet. Man könnte vereinfacht sagen, dass Inbound-Marketing wie Content-Marketing funktioniert, ergänzt um den Aspekt der Lead-Generierung.

Die Definition des Content-Marketing Institutes, gegründet vom Vorreiter dieses Bereiches, Joe Pulizzi, beschreibt Content-Marketing als Marketingmethode, die relevanten und konsistenten Content erstellt und vermarktet und damit eine zuvor genau definierte Zielgruppe erreicht. Content-Marketing ist dann erfolgreich, wenn die Zielgruppe die Inhalte zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort selbst konsumieren kann. Dieser Ansatz ist daher ein „Pull“-Ansatz, der im Gegensatz zum klassischen „Push“-Ansatz darauf beruht, dass man Konsumenten um Erlaubnis fragt und sie nicht mit unerwünschten Werbebotschaften stört oder in ihrer Arbeit unterbricht.

In den USA setzt bereits ein Großteil der B2B-Unternehmen erfolgreich auf Content-Marketing und baut die Budgets dafür weiter aus. Auch in Deutschland haben Marketingexperten erkannt, dass sich mit Content-Marketing der ROI, also der Return on Investment, gegenüber klassischer Werbung deutlich erhöhen lässt.

Foto: Shutterstock

Beim Inbound-Marketing geht es hauptsächlich darum, geschäftliche Anfragen zu generieren, also aus einem Interessenten einen Websitebesucher und aus diesem Besucher einen Lead zu machen. Der Content ist dabei der wesentliche Treiber, der Startpunkt für den Lead-Prozess. Durch guten Content wird im Inbound-Marketing ein Interessent mit dem Ziel der Leadgenerierung auf die Landing-Page des Unternehmens geleitet. Inbound-Marketing richtet sich im Kern also nach Vertriebszielen aus, Content-Marketing kann hingegen verschiedene Zielsetzungen haben.