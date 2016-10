iNext: BMW gibt Startschuss für Massenproduktion von Elektroautos

BMW konkretisiert seine Pläne für die E-Auto-Zukunft. Einem Medienbericht zufolge soll die Architektur des Modells iNext genutzt werden, um in die Massenproduktion von Elektroautos einzusteigen.

Elektroautos: BMW rüstet sich für die Zukunft

Schon vor einigen Wochen war durchgesickert, dass BMW einen radikalen Strategieschwenk vornehmen und mit zahlreichen Elektroautos den US-Konkurrenten Tesla angreifen will. Das für 2021 geplante Modell iNext ist laut Informationen des Manager-Magazins jetzt vom Aufsichtsrat einstimmig verabschiedet worden. Auf der Architektur des kommenden Elektroautos will BMW auch Autos mit Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellantrieben bauen. Die Plattform soll letztlich auch dabei helfen, die Kosten für Elektroautos spürbar zu senken.

BMW setzt künftig noch stärker auf Elektroautos. (Foto: BMW)

Mit dem iNext will BMW ab 2021 ein Elektroauto auf die Straße bringen, das neben dem emissionsfreien Antrieb auch mit verbesserten Fähigkeiten, was das autonome Fahren angeht, punkten kann. Geht es nach aktuellen Gerüchten könnte BMW beim iNext auf ein neues Karosseriekonzept setzen, das neben Carbon auch deutlich günstigere Materialien wie Alu und Stahl verwendet. Damit scheint sich BMW an Tesla zu orientieren, dessen Autos zwar schwerer sind als die aktuellen BMW-i-Modelle, aber dennoch höhere Reichweiten erzielen können.

Elektroautos: Autobauer geben Gas

Die neue BMW-Plattform soll den derzeitigen Informationen nach im Jahr 2023 bereit sein. Spätestens für diesen Zeitpunkt wird eine deutlich steigende Nachfrage nach Elektroautos prognostiziert. Bis 2025 müsse der Anteil von Elektroautos bei Autoherstellern wie BMW auf ein Viertel steigen, damit mögliche verschärfte Umweltregeln der EU eingehalten werden können, sollen interne Berechnungen ergeben haben. Neben BMW haben auch Audi, Daimler/Mercedes, VW, Ford oder Opel neue Elektroautos vorgestellt oder angekündigt.

