Neuer Weltrekord: Deutscher Infineon-Chip löst Zauberwürfel in nur 637 Millisekunden

Ein Mensch braucht mindestens 4,9 Sekunden, eine Maschine hat die Aufgabe jetzt in nur 637 tausendstel Sekunden gelöst. Der beste Wert seit der Erfindung vor 30 Jahren.

Zauberwürfel: 43 Trillionen mögliche Kombinationen

Auf der Fachmesse Electronica in München wurde der neue Rekord aufgestellt. Die Maschine „Sub1 Reloaded“ war dafür mit Mikrochips von Infineon, dem Deutschen Halbleiterhersteller, ausgestattet. Zum Weltrekord trug außerdem der Mikrocontroller „AURIX™“ bei, einer der leistungsfähigsten Minicomputer. Dieser ist sonst auch bei autonomen Fahrzeugen, nämlich im radar- und kamerabasierten Bereich, im Einsatz. Eine hohe Rate bei der Datenverarbeitung garantiert dabei Echtzeitfähigkeit, mit einer Taktfrequenzen von etwa 200 Megahertz. Dadurch kann das Fahrzeug auch bei einem Hindernis sicher bremsen.

In nur 637 Millisekunden konnte die Maschine den Zauberwürfel lösen. (Foto: Infineon)

Die sechs Flächen des Zauberwürfels bestehen aus jeweils neun Quadraten einer Farbe, die gegeneinander verdrehbar sind. Beim Lösen der Aufgabe ist es Ziel, die Plättchen so schnell wie möglich wieder in ihre Ausgangsstellung zurückzudrehen. Möglich sind mehr als 43 Trillionen Kombinationen. Um eine solche äußert komplexe Herausforderung zu lösen, ist eine große Rechenleistung erfoderlich.

Alles beginnt mit einem Knopfdruck

Der Weltrekordversuch begann mit einem Knopfdruck, bei dem die Abdeckungen der Sensorkameras entfernt wurden. Dann erfasst die Maschine in welcher Position die Flächen des Würfels gerade sind. Zuvor sind diese, nach Anforderungen der World Cube Association, verdreht worden. Der Rechenchip ermittelt anschließend die am schnellsten durchführbare Lösungsmethode. Die Leistungshalbleiter erhalten die Befehle, damit werden sechs Motoren, einer für jede Fläche des Würfels, in Bewegung gesetzt. Diese bremsen im Bruchteil einer Sekunde wieder ab.

Jeden dieser Würfel kann man mit nur 20 Bewegungen in seine Ausgangslage zurückbringen. Zum Lösen gibt es verschiedene Methoden, eine davon ist etwa die Fridrich-Methode.

Das Video zeigt wie der neue Weltrekord aufgestellt werden konnte:

