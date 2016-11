10 Infografiken, mit denen Webdesigner ihr Handwerk noch besser beherrschen

Das Suchen hat ein Ende: Hier findet ihr die 10 wichtigsten Infografiken auf einem Blick.

Damit ihr nicht ewig nach einem Überblick zu den zentralen Design-Themen suchen müsst, haben wir einen Artikel mit 10 hilfreichen Infografiken zusammengestellt, den ihr in euren Bookmarks speichern solltet.

Git Cheat-Sheet

Das Cheat-Sheet für Git enthält alle wichtigen Kommandos und viele Tipps für die tägliche Arbeit mit der Versionierungs-Software. Das Cheat-Sheet ist in mehreren Sprachen verfügbar. Wie ihr die ersten Schritte mit Github macht, erfahrt ihr hier.

Jquery Cheat-Sheet

Dieses Jquery-Cheat-Sheet dient euch als Spickzettel und Gedächtnisstütze zur am häufigsten verwendeten JavaScript-Bibliothek. Es zeigt über 100 Befehle, die ihr im Arbeitsalltag gebrauchen könnt.

HTML5 mega Cheat-Sheet

Cheat-Sheet für HTML5: Der kleine Spickzettel liefert Infos zu wichtigen Tags, Canvas, Event-Attributen und Browser-Unterstützungen.

Adobe CC Cheat-Sheet

Fingerübungen für Designer: Shortcuts helfen, sich noch schneller in Programmen zu bewegen. Ein neues Cheat-Sheet sammelt jetzt alle Tastenbefehle für die Adobe Creative Cloud.

CMS-Infografik

In dieser Infografik erfahrt ihr, was ein Content-Management-System eigentlich ist und was es tut. Ebenfalls bekommt ihr einen Überblick über die verschiedenen Systeme – und welches für euch das richtige sein könnte.

Designer-Facts

Aus einer Umfrage unter 500 Designern sind einige interessante Fakten entstanden. Darunter das durchschnittliche Alter, die Geschlechterverteilung und das Gehalt der Kreativarbeiter.

Kameraeinstellungen

Fotografieren kann heute jeder. Zwischen dem schnellen Smartphone-Schnappschuss und einem kreativen Foto von einer digitalen Spiegelreflexkamera liegen allerdings Welten. Dieser Guide zeigt euch die wichtigsten Fakten zur Handhabung und Einstellung einer Kamera.

Relaunch gefällig?

Eure Website erzielt nicht den gewünschten Erfolg? Dann wird es vielleicht Zeit für einen Relaunch. Diese Infografik zeigt, wann euer Internetauftritt ein frisches Gesicht braucht.

Das richtige Format

JPEG, GIF oder PNG? Diese Infografik hilft bei der Verwendung gängiger Bildformate. Dieser Überblick der Bildformate zeigt euch, wann ihr welches Format verwenden solltet.

Fonts und Typografie

Diese Infografik zeigt euch fast alles, was ihr zum Thema Typografie wissen müsst. Die Details werden im Einzelnen vorgestellt und benannt, zum Beispiel das Kerning, das Bein, die Spur, die Schulter und vieles mehr.

