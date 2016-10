Innovators‘ Pitch wird international: Startup-Wettbewerb für IoT, Mobility und Digital Health

Der Innovators‘ Pitch ist ein Startup-Wettberwerb für Gründer aus den Bereichen IoT, Mobility und Digital Health. Erstmals können sich Early-Stage-Startups aus ganz Europa dafür bewerben.

Innovators‘ Pitch: Startup-Wettbewerb öffnet sich für Gründer aus ganz Europa

Mit dem Innovators‘ Pitch richtet sich Get Started, die Startup-Initiative des Branchenverbands Bitkom, an Early-Stage-Startups aus den Bereichen IoT, Mobility und Digital Health aus ganz Europa. Bis zum 16. Oktober 2016 können Gründer noch ihre Ideen für den Wettbewerb einreichen. Anschließend werden je drei Finalisten pro Kategorie ausgewählt. Diese dürfen ihre jeweilige Geschäftsideen dann im Rahmen der Hub Conference in Berlin vor einem Publikum und einer Expertenjury präsentieren.

Insgesamt gibt es für die Gewinner 15.000 Euro Preisgeld, eine kostenfreie Mitgliedschaft bei Get Started sowie die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee ausgewählten Investoren vorzustellen. Zu der sechsköpfigen Jury gehören unter anderem Michael Hoffmann von Visa, Oliver Voß von der Wirtschaftswoche und t3n-Mitbegründer Andreas Lenz.

Startup-Wettbewerb: Für den Innovators‘ Pitch werden Early-Stage-Startups aus den Bereichen IoT, Mobility und Digital Health gesucht. (Foto: Bitkom)

Innovators‘ Pitch: Bitkom will Startups mit Mittelständlern und großen Unternehmen zusammenbringen

Mit dem Innovators‘ Pitch und der Hub Conference will der Branchenverband Bitkom Gründer und erfolgreiche Unternehmen zusammenbringen. Das soll sich auch für die Gründer auszahlen. „Finalisten aus den vergangenen Jahren konnten sich nach dem Pitch nicht nur über mediale Aufmerksamkeit freuen, sondern in der Folge sind auch konkrete Finanzierungen gelungen“, so Bitkom-Geschäftsleiter Niklas Veltkamp.

Ihr findet alle wichtigen Informationen zum Innovators‘ Pitch auf der offiziellen Website des Wettbewerbs. Wie ihr euch für den Wettbewerb anmelden könnt, erklärt euch diese PDF-Datei. Außerdem solltet ihr auch einen Blick auf die Teilnahmebedingungen werfen, die ebenfalls im PDF-Format vorliegen.

