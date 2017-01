Diese Flugbegleiterin war ein Instagram-Star – bis man ihr Photoshop-Betrug nachwies

Eine thailändische Flugbegleiterin ist auf Instagram hoch geflogen und tief gefallen. Sie hat sich in die Fotografien anderer Personen gephotoshopped.

Inhalte anderer zu stehlen und sie für die eigenen auszugeben, ist immer dann schwierig, wenn vor allem Influencer ihr Social-Media-Leben auf Authentizität aufbauen. Es gibt beispielsweise etliche Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen auf Instagram, die ihre Reisen festhalten und so zu vielen Fans kommen. Eine von ihnen, die Thailänderin Louktarn Ticha, wollte ihr Profil mit der Hilfe von Photoshop etwas aufpeppen, was an sich wohl jeder Profi macht. Sie jedoch hat es übertrieben, denn anstatt nur einen Filter einzusetzen oder einen Pickel zu retuschieren, kopierte sie sich in die Fotografien anderer Personen rein.

„Die Nordlichter in Finnland sind so schön, dass viele Menschen wünschten, sie könnten sie erleben.“

Flugbegleiterin Louktar Ticha war ein Instagram-Star bis man ihr Photoshop-Betrug nachwies. (Screenshot: Boredpanda.com)

Das Original-Foto von Tiina Törmänen wurde raubmordkopiert. (Foto: Tiina Törmänen)

Aufgefallen ist das ihren Followern unter anderem auf einer Fälschung, die Ticha in Finnland zeigt. Die Stewardess fügte sich in das Landschaftsbild der Foto-Künstlerin Tiina Törmänen ein. Darauf zu sehen sind die Nordlichter, ein Wald und ein Pfad. Ein atemberaubend schönes Bild, dachte sich die junge Frau anscheinend – und photoshoppte sich hinein. Der Fauxpas führte nicht nur zu Häme – die finnische Botschaft in Bangkok teilte die Geschichte mit den Worten „Die Nordlichter in Finnland sind so schön, dass viele Menschen wünschten, sie könnten sie erleben...“ –, sondern auch zur Löschung des Accounts.

