Instagram Stories starten mit Video-Ads

Instagram startet mit Full-Screen-Ads für das Stories-Feature. Außerdem bekommen Stories auch Insights.

Mehr Features bei Instagram Stories für Marketer

In einem Statement gab Instagram am Mittwoch bekannt, dass sie in den nächsten Wochen für Instagram-Business-Tools auch Insights starten. Instagram-Profile, die in ein Business-Profil umgewandelt wurden, bekommen damit mehr Einblicke in den Erfolg ihrer Stories.

Außerdem bekommen Werbetreibende bald die Möglichkeit Werbung in Stories zu schalten. Targeting-Optionen werden dabei ebenso vorhanden sein. Zu Beginn testet Instagram mit etwa 30 Unternehmen auf der ganzen Welt. Unter anderem sind beim Start Nike oder Netflix dabei. Danach soll es global ausgerollt werden.

Auch Airbnb ist am Anfang mit dabei, sie schalten 15 Sekunden lange Werbe-Videos zu dem Trips on Airbnb-Feature.

Instagram Stories: Fünf Monate nach Launch 150 Millionen Nutzer

Laut Instagram haben Stories mittlerweile bereits 150 Millionen täglich Nutzer. Instagram selbst erreichte im Dezember 600 Millionen Nutzer. Stories launchte vor fünf Monaten, im August 2016. Mit dem Dienst können Instagram-Nutzer kurze Videos oder Fotos mit ihren Freunden teilen, diese verschwinden aber wieder und bleiben nicht wie regulär gepostete Inhalte erhalten.

Im Oktober feierte die von Facebook gekaufte Foto-App ihren sechsten Geburtstag.

In diesem Kontext auch interessant: Instagram: So hat sich das Netzwerk 2016 verändert