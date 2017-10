Ihr könnt jetzt Umfragen mit Instagram Stories verbinden

Mit Instagram Stories lassen sich jetzt auch kleine Umfragen durchführen. Wir werfen einen Blick auf die neue Funktion.

Umfragen mit Instagram Stories durchführen

Mit Instagram Stories könnt ihr euren Followern ab sofort auch Fragen stellen und die Ergebnisse auswerten. Möglich macht das der neue Umfrage-Sticker. Die Ergebnisse zeigt euch Instagram in Echtzeit an. Dabei seht ihr nicht nur, wie viele Stimmen die einzelnen Optionen erhalten haben, sondern auch, welcher Nutzer für welche Antwort gestimmt hat. Wie bei allen Stories verschwinden auch die Umfrage und die Ergebnisse nach 24 Stunden.

Die Umfragefunktion gibt Marken und anderen Nutzern eine neue Möglichkeit an die Hand, um mit Followern zu interagieren und ihre Meinung einzuholen. Das könnte beim Publikum der zum Facebook-Konzern gehörenden App gut ankommen.

Instagram Stories verfügen jetzt über eine Umfragefunktion. (Screenshot: Instagram)

Anzeige

Instagram Stories: Weitere neue Funktionen vorgestellt

Gleichzeitig mit dem Umfrage-Tool hat Instagram zwei weitere neue Funktionen für das Stories-Feature vorgestellt. So gibt es jetzt einen neuen Farbwähler, der wie die Pipette in Photoshop oder ähnlichen Bildbearbeitungsprogrammen funktioniert. Ihr könnt damit also eine Farbe direkt aus eurem Foto oder Video auswählen und sie für Text oder Pinselstriche festlegen.

Außerdem wird beim Platzieren von Text oder Stickern jetzt auch in der Mitte des Bildschirms eine blaue Hilfslinie angezeigt. Mit ihrer Hilfe soll es einfacher werden, die Elemente mittig anzuordnen. Diese Funktion steht Nutzern vorläufig aber nur unter iOS zur Verfügung.

Ebenfalls interessant: