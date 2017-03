Instagram soll sicherer werden: Zwei-Faktor-Authentifizierung ab sofort verfügbar

Die Foto-App Instagram führt ab sofort zwei neue Funktionen ein, welche die Nutzung sicherer gestalten sollen. Es gibt jetzt Zwei-Faktor-Authentifizierung und Warnungen vor sensiblen Inhalten.

Instagram führt ab sofort Funktionen ein, die dem User zu mehr Sicherheit verhelfen sollen: Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und unscharfen Fotos soll gewährleistet werden, dass Missbrauch der App reduziert wird. Die Funktionen wurden auf iOS und Android zugänglich gemacht.

Sicherheit gegen Telefonnummer

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ab sofort für alle User verfügbar: Nach der Eingabe der Telefonnummer erhält der Nutzer nach jedem Login eine SMS mit einem Code, mit dem die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen werden kann.

(Screenshot: Instagram)

Vor Hacks seiner sozialen Kanäle hat wohl so ziemlich jeder Angst – Instagram möchte dem jetzt entgegenwirken und seine Nutzer vor vermeintlichen Hacker-Attacken und unbefugtem Zugriff schützen. Mit einem Klick in den Einstellungen kann Instagram von jetzt an deutlich sicherer genutzt werden. Falls keine SMS ankommen sollte, gibt es auch Backup-Codes, die verwendet werden können.

Abstoßende Fotos werden unscharf

Von der zweiten Neuerung sind Inhalte betroffen, die andere Nutzer möglicherweise verstören könnten: Falls Bilder gemeldet und von einem Review-Team als sensibler Inhalt eingestuft werden, bekommt das Foto einen unscharfen Filter verpasst – mit der Warnung, dass es sich um möglicherweise unangebrachte Bilder handelt.

(Screenshot: Instagram)

Trotzdem bleibt zu beachten, dass es sich dabei dennoch um erlaubte Inhalte handelt – die eventuell nur nicht geeignet für den entsprechenden Nutzer sind, der sich diese ansehen möchte.

via stadt-bremerhaven.de