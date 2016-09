Das Internet ist doch keine Weltverbesserungsmaschine

Einst galt das Internet als mögliche Weltverbesserungsmaschine. 2016 lehrt, dass daraus zumindest kurzfristig nichts wird, konstatiert Martin Weigert in seiner aktuellen Weigerts-World-Kolumne.

Das World Wide Web feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Das Internet als technische Grundlage hat weniger als 50 Jahre auf dem Buckel. Gemessen an der Dauer eines Menschenlebens stellt das zwar eine substanzielle Periode dar, verglichen mit anderen wegweisenden technischen Erfindungen der Vergangenheit sowie der Gesamtdauer der menschlichen Existenz ist das Internet jedoch nach wie vor grün hinter den Ohren.

Die initialen Hoffnungen bewahrheiten sich nicht

Daraus resultiert, dass jede Einschätzung der Auswirkungen der globalen Vernetzung zwangsläufig unzureichend ausfällt. Die mit dem Internetzeitalter Einzug haltende enorme Komplexität der Welt würde schier unmenschliche Fähigkeiten des Systemdenkens erfordern, um das Zusammenspiel aller Faktoren korrekt erfassen zu können. Grundsätzlich lässt sich deshalb immer erst im Nachhinein akkurat beurteilen, ob und wie eine Technologie das Leben auf der Erde verändert hat. Die Langzeitfolgen von Buchdruck, Elektrizität und der Eisenbahn können heutzutage eindeutig beschrieben werden. Die endgültigen Effekte des Internets dagegen sind völlig unklar. Denn bislang haben wir lediglich den Anfang gesehen.

Doch mit jedem Jahr totaler Connectivity wächst der Fundus an Datenpunkten und Informationsstückchen, die als Indizien zur Einschätzung der Wirkung des Internets herangezogen werden können. Fielen die daraus ableitbaren Schlüsse bislang abgesehen von einigen Klagen und Befürchtungen aus bestimmten Wirtschaftsbranchen größtenteils positiv aus, trübt sich das Bild gerade ein. Es lässt sich nur noch schwer leugnen, dass das Internet vermehrt für die Realisierung von Zielen und Durchsetzung von Motiven genutzt wird, die den (aus heutiger Sicht vielleicht naiven) initialen Hoffnungen einer Weltverbesserungsmaschinerie diametral entgegenstehen.

Auch wenn das mit Kausalität und Korrelation immer so eine Sache ist und sich in der Betrachtung Folgen der Vernetzung von anderen Faktoren nicht stets exakt trennen lassen, fungiert das Netz doch bei vielen prägenden Ereignissen und Negativ-Trends des Jahres als Verstärker oder spielt sogar die entscheidende Rolle. Einige Beispiele: Brexit, Donald Trump, Populismus, IS und gobaler islamistischer Terrorismus generell, Amokläufe, organisierte Hetze (ausgeführt von Mobs jeglicher Couleur), Verschwörungstheorien, Massenüberwachung, Datendiebstähle und Hackerangriffe (kommerzieller und politischer Natur), Zensur, Desinformationskampagnen (mediale und politische), Filterblasen und mit ihnen verbundene politische beziehungsweise ideologische Polarisierung, ökonomische Ungleichheit und Konzentration wirtschaftlicher Macht.

Ist die Menschheit reif für das Internet?

Wie alle Technologien ist das Internet für sich genommen neutral und kann für konstruktive sowie destruktive Zwecke eingesetzt werden. Es liegt in den Händen der Menschen. Oder besser gesagt: der Menschheit. Häufiger als vor einigen Jahren ertappe ich mich beim Grübeln über die Frage, ob die Menschheit intellektuell reif für das Internet ist. Ich nutze hier wohlgemerkt bewusst den Begriff „Menschheit“, nicht „Mensch“. Individuell gesehen würde sicher die Mehrzahl der vor allem jüngeren Menschen korrekt von sich behaupten, das Internet (beziehungsweise das Web) meistern zu können, vom gerne dokumentierten Kampf gegen die digitale Ablenkung und das häufig zum Automatismus werdende Verlangen nach dem stetigen Dopamin-Kick im Netz einmal abgesehen. Was aber in der Masse aus vielen individuellen Handlungen entsteht, ist eine andere Sache. Wenn Bots erfolgreich ein hochgradig wichtiges, wegweisendes Referendum wie das zum Brexit beeinflussen können, dann ist das gravierend.

Durch die einzigartige Kombination des Zugangs zu allen Informationen und des Zugangs nahezu aller Menschen (in den entwickelten Ländern zumindest) ist das Internet ein ideales Werkzeug zum Erreichen von Zielen. Das gilt leider auch für Absichten, welche die meisten denkenden, zivilisierten Personen ablehnen würden. Genau das Streben nach derartigen Zielen scheint aber gerade besonders „erfolgreich“ zu verlaufen.

Viel zu früh für endgültiges Fazit

„Spätestens 2016 hat das Internet seine Unschuld und seinen spielerischen Charakter verloren.“

Vielleicht ist es bereits vor einigen Jahren geschehen, aber spätestens 2016 hat das Internet seine Unschuld und seinen spielerischen Charakter verloren. Es ist ernst geworden. Vom Traum der Vernetzung als Wegbereiter kontinuierlicher Verbesserung geht zumindest ein kleines Stück verloren.

Es wäre natürlich falsch, die aktuelle Stimmungslage als Anlass zu einem endgültigen Fazit misszuverstehen. Wie eingangs erwähnt ist es viel zu früh dafür. Niemand weiß, was in fünf Jahren sein wird. Es ist, wie im Auge eines Tornados zu stehen: Man selbst hat keine Vorstellung von den tatsächlichen Dimensionen. Diese können nur Personen außerhalb einschätzen. Allerdings befindet sich aktuell kein Mensch außerhalb.

Die Zeit für Romantisierungen aber ist abgelaufen. Das Internet als Massenmedium wird von allen Kräften zur Verwirklichung ihrer Visionen und Ideologien genutzt. Es ist keine Weltverbesserungsmaschine, sondern eine Weltverstärkungsmaschine. Das, was schon immer passierte, geschieht nun in extremerer, effektiverer, schnellerer Form.

