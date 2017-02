7 Internet-Milliardäre, die kein Schwein kennt

Mark Zuckerberg? Jeff Bezos und Elon Musk? Diese Internet-Milliardäre kennt jeder. Doch es gibt schwerreiche Unternehmer, deren Namen wohl noch kaum einer gehört hat. Wir stellen sie vor.

Jedes Jahr bringt das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes eine Liste von Menschen heraus, deren geschätztes Privatvermögen eine Milliarde US-Dollar übersteigt. Überraschungen gibt es in der „The World's Billionaires List“ kaum: Seit Ewigkeiten thront Bill Gates mit einem Vermögen von rund 85 Milliarden US-Dollar an der Spitze der weltweit reichsten Menschen. Hinter ihm machen Unternehmer wie Warren Buffet, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg das Rennen unter sich aus.

Wer jedoch glaubt, bereits alle Internet-Milliardäre aus dem Effeff zu kennen, täuscht sich. In der rund 1.800 Milliardäre umfassenden Forbes-Liste finden sich eine Vielzahl von Unternehmern, die ihrem Reichtum zwar dem Aufstieg des World Wide Web zu verdanken haben, der breiten Öffentlichkeit jedoch weitgehend unbekannt sind.

Kennst du diese Internet-Milliardäre?

Mark Scheinberg

Mark Scheinberg: Ein Unbekannter in der Riege der Internet-Milliardäre. (Foto: pokerstars.com)

Mark Scheinberg ist einer der reichsten Kanadier. Noch nie gehört? Macht nichts. Bekannt dürfte Scheinberg allenfalls eingefleischten Pokerfans sein. Der 43-Jährige gründete im Jahr 2001 die Website pokerstars.com und machte das Kartenspiel damit im Internet salonfähig. Bis heute gilt die Website als größte Online-Pokerplattform mit über 100 Millionen Nutzern. Vor zwei Jahren ging Scheinbergs Unternehmen bei einer Übernahme durch die Amaya Gaming Group für fünf Milliarden US-Dollar über den Tisch. Geschätztes Vermögen: 4,1 Milliarden US-Dollar.

