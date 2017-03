Internet World: Das sind die Gewinner-Shops des Internet-World-Business-Shop-Award 2017

248 Shops haben sich für den Internet-World-Business-Shop-Award beworben. Die Sieger überzeugten mit tollem Design und wirksamer Kundenansprache. Und mit ein paar weiteren Tricks.

21 der 248 Shops schafften es auf die Shortlist. Insgesamt wurde der Internet-World-Business-Shop-Award 2017 in vier Kategorien verliehen. In der Kategorie Online-Pure-Player bewiesen die Anbieter, dass sie ihre Kunden einfach sehr, sehr gut kennen. About You habe die individuelle Kundenansprache quasi in seiner Händler-DNA, Zalando wandle seinen Shop nach und nach zum Modemagazin mit Stilberatung und kaum einer wisse so genau, was die eigene Zielgruppe braucht, wie ATP Autoteile, lautete die Begründung der Jury.

In der Kategorie Bester Multichannel-Händler konnte Douglas die Jury mit seiner Content-Strategie und Rewe mit seiner App-Strategie überzeugen. Mobilcom-Debitel wiederum punktete damit, Mobilfunkverträge übersichtlich und verständlich im Shop darzustellen.

Die besten Markenshops – Kategorie Nummer 3 beim Internet-World-Business-Shop-Award 2017 – haben mit großformatigem, hochwertig produziertem Bildmaterial überzeugt. Hier zeigten Borussia Dortmund, Mammut und Gourmetfleisch, wie eine Marke eindrucksvoll in Szene gesetzt werden kann.

Mit der neuen Kategorie Hidden Champion zeichnete das Shop-Award-Team in diesem Jahr erstmals die weniger bekannten Onlineshops aus, die trotz kleinerer Budgets mit innovativen Ideen und besonderen Features überzeugen. So wie der Gewinner Winekiki mit seinem einzigartigen Tool Aromascope, das Weingeschmack sichtbar macht. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten der Inspirations-Badeshop Calmwaters und die Influencer-Commerce-Plattform Stilnest.

Die Sieger des Internet-World-Business-Shop-Award 2017 im Überblick:

Kategorie „Bester Online-Pure-Player“

Platz: About You Platz: Zalando Platz: ATP Autoteile

Kategorie „Bester Multichannel-Händler“

Platz: Douglas Platz: Rewe Platz: Mobilcom-Debitel

Kategorie „Bester Markenshop“

Platz: Borussia Dortmund Platz: Mammut Platz: Gourmetfleisch

Kategorie „Hidden Champion“

Platz: Winekiki Platz: Calmwaters Platz: Stilnest

Die Lehre für alle Shopbetreiber: Dies sind die Zutaten für einen erfolgreichen Onlineshop

Überzeugendes Design und emotionale Bilder

Produkte und Ansprache individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten

intelligente Tools, die Onlineshopping zum Erlebnis machen

