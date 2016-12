Diesen Investoren sollten Gründer auf Twitter folgen

Twitter ist für Gründer mehr als bloß eine Informationsquelle. Der Kurznachrichtendienst kann auch die Tür zu Investoren öffnen. Diese Geldgeber solltest du im Auge behalten.

Warum gerade Twitter die Tür zu einem namhaften Investor aufstoßen kann, stellte jüngst Stefan Stokic unter Beweis. Anfang dieses Jahres hatte der 15-Jährige innerhalb einer Nacht unaufgefordert eine Website programmiert, auf der alle offenen Stellen im Firmengeflecht von Lowercase Capital, der Venture-Kapital-Firma von Starinvestor Chris Sacca, aufgelistet wurden. Sacca hatte zuvor in einem Interview das Fehlen einer Jobpage beklagt. Stokic teilte Sacca per Twitter mit, dass er von dessen Problem gehört habe und schickte den Link zu der Seite gleich mit. Schon wenige Minuten später kam die Antwort. Sacca lobte das Engagement des jungen Programmierers und bot ihm ein Praktikum in seiner Beteiligungsfirma an.

Dort lernte Stokic nicht nur den Mitgründer seines heutigen Startups kennen, sondern auch eine Reihe weiterer Investoren aus dem Silicon Valley. Über ein ausreichend hohes Netzwerk für künftige Finanzierungen dürfte sich der Jungspund wohl keine Sorgen mehr machen müssen. Auch für andere Gründer stellt Twitter nach wie vor eine wichtige Informationsquelle da. Wer sich mit den richtigen Investoren vernetzt, bleibt am Puls der Tech-Szene und bekommt auch ein Gespür dafür, wie die Geldgeber ticken. Wir stellen zehn Investoren vor, denen ihr unbedingt folgen solltet.

Seinen Online-Marktplatz für Bücher verkaufte er an Amazon, heute tingelt Boris Wertz als Partner der VC-Firma Versionone um den Globus. Auf Twitter teilt er spannende Analysen aus der Startup-Welt und kommentiert Neuigkeiten.

You liked our Guide to Marketplaces? We just summarized the key learnings into a handy deck: https://t.co/6A1ztk7rFt — Boris Wertz (@bwertz) May 12, 2016

Florian Heinemann, in Szenekreisen auch als Online-Marketing-Papst bekannt, ist Gründer von Project-A und teilt sein Wissen gerne in Podcasts. Sein Twitter-Kanal beschäftigt sich vor allem mit der datengetriebenen Seite im Startup-Business.

100% agreed - that is why organic transformation is so difficult... https://t.co/4C2Cee8dT1 — Florian Heinemann (@fheinemann) September 3, 2016

In der deutschen Investorenszene einen Namen gemacht hat sich Christoph Janz vor allem mit seinem Blog The Angel VC. Wie kaum ein zweiter durchleuchtet der Investor von Point Nine Capital dort die Mechaniken und Erfolgsrezepte von Software-as-a-Service-Startups. Wer ihm auf Twitter folgt, verpasst keinen der lesenswerten Artikel.

Kommentare und Einordnungen auch in deutscher Sprache zu Neuigkeiten aus der Gründerszene gibt’s hingegen bei Olaf Jacobi. Der ehemalige Miteigentümer der Münchner VC-Firma Target Partners genießt in der Szene einen guten Ruf und ist für Investments in Tado oder Adjust bekannt.

WRONG! es gibt keine Startup-Blase, fail-rate deutscher Startups unter Durchschnitt, die Presse generiert die Hypes https://t.co/cIiHOEMiwr — Olaf Jacobi (@olafjacobi) December 2, 2016

Wer in den letzten fünf Jahren nicht auf dem Mond gelebt hat, kennt Dave McClure. Der Gründer des bekannten Accelerator-Programms 500 Startups gilt als Enfant Terrible der Investorenszene. In regelmäßigen Abständen holt er auch auf Twitter zum verbal-vulgären Rundumschlag auf alles aus, was ihn stört. Unterhaltsam und informativ – jüngst etwa sein öffentlicher Ausraster wegen Trump.

was such a wallflower earlier today @WebSummit -- will try and be a little more animated this time. #fuckall — Dave McClure (@davemcclure) November 9, 2016

Als Partner der renommierten VC-Firma Accel Partners ist Fred Destin für Investments in wie Deliveroo und andere Unternehmen aus London verantwortlich. Auf seinem Kanal ist sich der gebürtige Belgier auch für keine politische Meinung mit Relevanz zur Tech-Szene zu schade.

Being upset at tech for taking jobs away is futile. But being oblivious about the impending job destructions is naively optimistic too. — Fred Destin (@fdestin) December 4, 2016

Einen Mix aus humorvollen Tweets und Verweisen auf informative Analysen bietet Hunter Walk vom Homebrew-Venture-Fund. Auch ist Walk für seinen Blog bekannt, wo er beispielsweise über die Rechte von Robotern philosophiert.

I need to say something to the guy who yelled "TECH ASSHOLE!" at me while crossing the street...



I've been an asshole since way before tech — Hunter Walk (@hunterwalk) December 2, 2016

272.000 Follower sprechen für sich: Nach zwei erfolgreichen Exits tritt Mark Suster heute als spendabler Startup-Investor sowie als Gründer des populären Gründerblogs bothsidesofthetable.com in Erscheinung. Auch über Twitter reicht Suster sein Wissen an junge Unternehmer weiter.

"And Then They Came for Me" … Why Peter Thiel's support for Donald Trump is totally misguided & wronghttps://t.co/vupyXxjgvi — Mark Suster 👊🏼 (@msuster) November 1, 2016

Durch sein frühes Investment in Uber gehört auch Jason Calacanis inzwischen zu den wichtigeren Köpfen in der amerikanischen Investorenszene. Vor allem durch die Verweise auf seine vergleichsweise kurzen und knackigen Blogbeiträge mit hohem Nutzwert können wir eine Follow-Empfehlung aussprechen.