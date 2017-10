Invision kündigt das ultimative Prototyping-Tool an

Invision, das Prototyping- und Kollaborations-Tool für Mobile- und Webprojekte veröffentlicht „Studio“. Mit Studio wird Invision zur Desktop-App und bringt einige neue Features mit – unter anderem wird responsives Design so einfach wie nie. Invision selbst sagt, dass die Bedienung von Studio möglichst einfach für seine Benutzer sein soll.

Mit der neuen Desktop-App für macOS und Windows will Invision vor allem seine Nutzer davon abhalten zur Konkurrenz – Sketch und AdobeXD – zu wechseln.

3. @InVisionApp understands SIMPLE prototyping which for me is key. Fast and easy = quicker feedback.