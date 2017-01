Wohl kein iOS 11 mehr: Apple sagt mit iOS 10.3 dem iPhone 5 langsam gute Nacht

Mit dem iOS-10.3-Update deutet Apple verstärkt darauf hin, dass 32-Bit-Apps schleunigst aktualisiert werden sollen. Unter iOS 11 dürften nur noch 64-Bit-Apps laufen – das wäre das Aus fürs iPhone 5.

iOS 10.3: Apple bereitet sein mobiles OS langsam auf iOS 11 vor

Die erste Beta-Version von iOS 10.3 steht für Entwickler und Public-Beta-Tester zur Installation bereit. In der neuen OS-Version wird neuerdings per Pop-Up-Fenster mit der Nachricht „Diese App wird in zukünftigen iOS-Versionen nicht mehr funktionieren“ deutlicher als zuvor darauf hingewiesen, dass es mit Apps, die auf 32-Bit-Basis entwickelt wurden, alsbald Schluss sein wird. Entwickler müssen ihre Apps auf 64-Bit-Beine stellen, damit sie künftig weiterhin auf iPhones und iPads laufen.

Eines der markantesten iOS 10.3-Features: ihr könnt per „Find my iPhone“ eure Airpods wiederfinden. (Bild: Apple)

Vollkommen neu ist es nicht, dass Apple von Entwicklern 64-Bit-Apps verlangt, denn schon seit 2014 sind entsprechende Apps Pflicht. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass 32-Bit-Anwendungen seit fast zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden sind. Noch hat Apple den alten Apps keine Deadline gesetzt, räumt aber schon ein wenig auf. Es ist davon auszugehen, dass die 32-Bit-Anwendungen mit der Ankündigung von iOS 11 endgültig aus dem Verkehr gezogen werden.

iOS 11 könnte Update-Ende für iPhone 5 und 5c sein

iOS 10.3 scheint für das iPhone 5 eines der letzten Updates zu sein. (Bild Apple)

Mit dem Aus von 32-Bit-Apps ist davon auszugehen, dass Apple einigen iPhones, die noch das Update auf iOS 10 erhalten haben, das nächste große Update verwehrt. Während mit iOS 10 im letzten Jahr das iPhone 4s das Zeitliche segnen musste, wird es im Herbst 2017 dem iPhone 5 und iPhone 5c wohl an den Kragen gehen. Einige Funktionen wurden den beiden Geräten beim Update auf iOS 10 schon nicht gegönnt – beispielsweise der Nachtmodus und die Gesichts- wie Objekterkennung von Fotos.

Wie heise schreibt, können Entwickler ihre Apps schon seit iOS 9 auf 64-Bit-Geräte begrenzen, sodass ihre Anwendungen nicht mehr auf älteren Geräten laufen. Für das 2013er iPhone 5 und das 2014er iPhone 5c bedeutet es im Grunde schon seit 2015 Tod auf Raten. Im Herbst, mit der Veröffentlichung von iOS 11 und dem iPhone 8, wird Apple die alten Smartphones wohl nicht mehr unterstützen.

