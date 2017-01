Kommt der Darkmode? Erste Details zu iOS 10.3 veröffentlicht

Mit iOS 10.3 erwarten Apple-Nutzer demnächst einige neue Funktionen. Die vermutlich größte will ein für seine verlässlichen Infos bekannter Blogger schon jetzt erfahren haben.

Mit Informationen zu kommenden iOS-Updates hält sich Apple bekanntlich bedeckt, nicht so Sonny Dickson: Der australische Blogger sorgte in der Vergangenheit bereits mehrfach für Aufsehen, indem er Bilder von Komponenten künftiger Apple-Produkte schon Wochen vor ihrer offiziellen Präsentation ins Netz stellte. Jetzt ist es Dickson offenbar gelungen, einen ersten Blick auf iOS 10.3, die nächste, mit neuen Features erwartete Version des mobilen Betriebssystems, zu erhaschen.

Darkmode steht angeblich in den Startlöchern

Bald auch in Schwarz? Die Benutzeroberfläche von iOS 10.3 könnte einen Darkmode erhalten. (Foto: Apple)

Wie Dickson erfahren haben will, enthält iOS 10.3 einen sogenannten „Theatre Mode“, den Nutzer über das Kontrollcenter ihres iPhone oder iPad aufrufen können. Dies geht aus zwei Tweets hervor, die der Australier kurz vor der Jahreswende abgesetzt hat. Was genau hinter dem Feature steckt, ist derzeit noch unklar. Das Wirtschaftsmagazin Forbes vermutet, es könnte sich womöglich um einen für Kinobesuche optimierten Darkmode handeln, mit dem sich die Benutzeroberfläche des Betriebssystems auf Knopfdruck in ein tiefes Schwarz umfärben lässt.

iOS 10.3 to feature a new Theatre mode - will include a new popcorn-shaped Control Center icon. — Sonny Dickson (@SonnyDickson) December 30, 2016

Ein Indiz dafür könnte das Popcorn-ähnliche Icon sein, das Apple nach Angaben von Dickson der Funktion spendiert hat. Weiterhin spekuliert Forbes, die Funktion könnte zeitweise auch störende Benachrichtigungen und Tonsignale von iPhone und iPad unterdrücken. Ein Darkmode (in Deutschland auch unter Nachtmodus geläufig) wird von iOS-Nutzern schon länger gewünscht.

iOS 10.3 angeblich schon am 10. Januar

In einem weiteren Tweet nennt Dickson außerdem ein konkretes Datum für den Start der ersten Betaversion zu iOS 10.3. Demnach werde Apple das Update zu Testzwecken schon in der kommenden Woche, am 10. Januar, an seine Entwickler verteilen. Wann iOS 10.3 für alle Nutzer erscheint, ist noch unklar. Erfahrungsgemäß liegen zwischen der ersten Betaversion und der finalen Veröffentlichung rund vier Wochen.

