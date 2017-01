iOS 10.3: Apple veröffentlicht erste Beta – das ist neu

Ihr habt eure Airpods verloren? Mit iOS 10.3 wird es kein Problem sein, sie wiederzufinden, denn Apple erweitert die Funktion von „Find my iPhone“. Das Update liefert aber noch weitere Neuerungen.

iOS 10.3: „Find my iPhone“ erhält Suchfunktion für die Airpods

Apple hat am Dienstag die erste Beta-Version von iOS 10.3 veröffentlicht. Das dritte große Update von Apples mobilem Betriebssystem erweitert die Funktion „Find my iPhone“ um die Möglichkeit, einen oder beide aus dem Ohr gefallene oder verloren gegangene Airpods – Apples komplett kabellose In-Ear-Kopfhörer – wiederzufinden und zu orten.

iOS 10.3 hilft euch, eure Airpods wiederzufinden. (Bild: Apple)

Um die Ohrhörer wiederzufinden, müssen sie in Bluetooth-Reichweite eines der gekoppelten iOS-Geräte sein. Sind die Airpods mit dem iPhone verbunden, kann mit der Suchfunktion ein Ton erzeugt werden, der bei der Ortung helfen soll. Habt ihr erst später bemerkt, dass euch die Ohrhörer abhanden gekommen sind, könnt ihr über iCloud.com den Standort ermitteln, an dem sie zuletzt mit eurem iPhone oder iPad verbunden waren. Mit der Veröffentlichung der iOS-10.3-Beta wird auch der Grund für die Entfernung der Drittanbieter-App „Finder for AirPods“ aus dem App-Store deutlich: Apple hat eine eigene Lösung in petto.

iOS 10.3: Das sind weitere Neuerungen

iOS 10.3 bringt selbstredend nicht nur die Suchfunktion für die Airpods, sondern zahlreiche weitere Neuerungen. Unter anderem kommen besser auffindbare Sicherheitseinstellungen, ein Widget für die Podcast-App, das es in ähnlicher Form schon für die Apple-Music-App gibt, und ein Media-Query für Safari zur optionalen Reduzierung animierter Inhalte. Überdies wird in iOS 10.3 die Unterstützung für Homekit-Schalter erweitert.

Darüber hinaus wird Apple mit APFS ein neues Dateisystem einführen, mit dem die Datenintegrität und -sicherheit verbessert werden soll. Bislang steht iOS 10.3 nur zahlenden Entwicklern zur Installation bereit, zeitlich verzögert soll das Update auch die offene Beta erreichen, die per OTA-Update installiert werden kann.

