iOS 10.3 und macOS 10.12.4 stehen als öffentliche Betas zum Download bereit

Apple hat iOS 10.3 und macOS 10.12.4 im öffentlichen Beta-Programm veröffentlicht. Jeder Teilnehmer des kostenlosen Seed-Programms kann die neuesten OS-Versionen jetzt ausprobieren.

iOS 10.3 Beta bringt „Find my iPhone“ für Airpods

Anfang der Woche hat Apple die Beta-Versionen von iOS 10.3 und macOS 10.12.4 veröffentlicht – zu dem Zeitpunkt standen sie lediglich zahlenden Entwicklern zur Installation bereit. Seit Donnerstagabend können nun auch Teilnehmer des kostenlosen Beta-Testprogramms auf die beiden neuen OS-Versionen zugreifen.

iOS 10.3 hilft euch, eure Airpods wiederzufinden. (Bild: Apple)

Das dritte große iOS-10-Update bringt unter anderem eine neue Funktion für „Find my iPhone“ mit sich, mit der Besitzer von Apples komplett kabellosen Airpods sie bei Verlust wiederfinden können. Sofern sie noch mit dem iOS-Gerät gekoppelt sind, geben sie einen Signalton von sich. Falls keine Kopplung mehr vorliegt, zeigt der Dienst Cloud.com den Ort an, an dem die Geräte zuletzt miteinander gekoppelt waren. Weitere Neuerungen findet ihr in unserem Artikel zu iOS 10.3.

macOS 10.12.4 Beta bringt Blaulichtfilter auf den Mac

macOS 10.12.4 bringt unter anderem Night-Shift auf den Mac. (Bild: 9to5Mac)

Die Beta-Version von macOS 10.12.4 bietet wenige Neuerungen. Eine von ihnen ist dennoch begrüßenswert, denn Apple bringt einen Blaulichtfilter, Apple nennt das Feature Night-Shift – auf den Mac. Mit Night-Shift werden die Blauwerte des Displays bei Dunkelheit oder ab einer vordefinierten Uhrzeit reduziert. Durch die Senkung der Blauwerte sollen Nutzer besser einschlafen können. Für iPhones und iPads gibt es die Funktion schon seit iOS 9.3.

Beide Beta-Versionen können ab sofort geladen werden, ihr müsst euch lediglich im Apple-Seeding-Programm anmelden. Vor der Installation solltet ihr nicht vergessen, ein Backup eures Systems anzufertigen.

Passend zum Thema: Public Beta von iOS 10 und macOS Sierra: So installiert ihr die neuen Vorab-Versionen