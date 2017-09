Schnelles Update: Apple veröffentlicht iOS 11.0.1 für iPhone und iPad

Apple hat mit iOS 11.0.1 ein Update für sein neues mobiles Betriebssystem iOS 11 bereitgestellt. iOS 11 wurde erst am 19. September veröffentlicht. Kurz nach der Freigabe berichteten viele Nutzer über stark verkürzte Akkulaufzeiten, was in früheren iOS-Updates auch nicht selten der Fall war.

Das Changelog zum Update enthält keine konkreten Informationen zu den Änderungen. Den Unternehmensangaben zufolge wurden Fehler behoben und die Performance verbessert. Ferner teilt Apple in einem Support-Dokument mit, dass Probleme mit Exchange-Servern behoben wurden.

Laut dem brasilianischen Blogger Filipe Esposito liege der Fokus vornehmlich auf Fehlerbehebungen der Foto-App und der Kamera. Es sollen außerdem Optimierungen für iMessage, den App-Explorer und Springboard an Bord sein.

iOS 11.0.1 mostly focus on Camera and Photos app. There's also some improvements for iMessage App Explorer and Springboard too. pic.twitter.com/pJkzmnKnLY