iOS 11.1 naht: Diese Emojis bringt Apple auf iPhone und iPad

Emojis sind für viele die Art zu kommunizieren. Das weiß auch Apple und erweitert mit iOS 11.1 das Portfolio auf iPhone und iPad – bald könnt ihr sogar „Ich liebe dich“ per Emoji „sagen“.

iOS 11.1 steht vor der Tür – Apple kündigt neue Emoji an

iOS 11.0.1 und 11.0.2 sind bereits veröffentlicht – diese beheben aber in erster Linie nur diverse Bugs. In Kürze steht mit iOS 11.1 das erste größere Update an, das Apple vorab anteasert und ab nächster Woche in die Entwickler- und öffentliche zweite Beta-Version Einzug halten wird.

iOS 11.1: Mit der zweiten Beta kommen zahlreiche Unicode-10-Emoji auf iPhone und iPad. (Bild: Apple)

Zu den offenbar markantesten Neuerungen des Updates gehören zig neue Emojis, die auf Unicode 10 basieren. Diese wurden von Apple schon zum World-Emoji-Tag gezeigt, offiziell vom Unicode-Konsortium angekündigt wurden sie indes schon im Juni.

Galerie: Diese Emojis kommen mit iOS 11.1 Bilder 1 von 10

Anzeige

Neue Emoji in iOS 11.1: „Ich-liebe-dich“-Emoji und mehr

Zu den in iOS 11.1 kommenden Emoji gehören unter anderem die Darstellung einer Frau, die ein Kopftuch trägt, wodurch jetzt auch eine Symboldarstellung von gläubigen Muslimas zum Emoji-Repertoire gehört. Darüber hinaus wird es Emoji von barttragenden Männern, stillenden Frauen, Zombies, einer Person im Lotus-Sitz und zahlreiche Symbole der Kategorie „Essen und Trinken“ geben – wie „Sandwich“ und „Kokosnuss“.

Ich liebe dich gehört unter anderen zu den neuen Emoji in iOS 11.1. (Bild: Apple)

Im Update ist außerdem die „Ich-liebe-dich“-Geste in Anlehnung an das Handzeichen für „I love you“ in der US-amerikanischen Gebärdensprache. Passend zum Trend der Kryptowährungen ist auch ein Bitcoin-Symbol mit von der Partie.

Die neuen Emojis werden laut Apple schon in der Woche zum 9. Oktober in den Entwickler- und Public Beta-Versionen von iOS 11.1 zum ersten Mal nutzbar sein. Sie werden nachfolgend in allen OS-Updates für iOS, macOS und watchOS für alle Nutzer bereitgestellt.

Zu weiteren Features, die iOS 11.1 bringen wird, hält Apple sich noch bedeckt. Es ist unter anderem durchaus möglich, dass beispielsweise Airplay 2 und das Sichern von iMessage-Nachrichten in der iCloud mit dem Update kommen. Diese wurden ursprünglich mit iOS 11 angekündigt.

Zum Weiterlesen: