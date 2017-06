iOS 11: Endlich kommt der Darkmode

Schon beim Update auf iOS 10 wurde darauf gehofft, dann deutete sich im Vorfeld des Updates auf iOS 10.3 an, dass der Darkmode endlich kommen könnte – ohne Resultat. Mit dem im Herbst erscheinenden Update auf iOS 11 ist der Darkmode, wie im Vorfeld erhofft, endlich an Bord.

Für Apple scheint die Funktion nicht sonderlich wichtig zu sein, denn auf der WWDC-Keynote am Montag wurde das Feature während der Ankündigung neuer Funktionen nicht erwähnt. Nur am Ende der Veranstaltung, als alle neuen iOS-11-Features auf einer großen Übersicht an die Leinwand geworfen wurden, war der „Darkmode“ als „Redesigned Inverted Colors“ kurz zu sehen.

Die Funktion „Redesigned Inverted Colors“ kann als Erweiterung des invertierten Farbmodus verstanden werden. Sie ist seit Jahren in den iOS-Bedienungshilfen unter „Farbe umkehren“ versteckt und wird unter anderem von Menschen mit Helligkeitsempfindlichkeit oder Farbblindheit genutzt. Beim bisherigen Modus werden alle auf dem Display angezeigten Farben umgekehrt, sodass beispielsweise Fotos und andere Inhalte als Negativ angezeigt werden – so sieht das bisher aus:

I just found the "invert colors" option on my iPhone and I may never switch back. pic.twitter.com/na1V2TzCen