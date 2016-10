iPhone 7 doch ein Verkaufsschlager? A10-Chipmacher TSMC mit Rekordumsatz

Das iPhone 7 scheint sich besser zu verkaufen als erwartet. Analysten sehen nach dem Rekordumsatz beim A10-Chiphersteller TSMC im dritten Quartal einen iPhone-7-Boom.

TSMC fertigt A10-Chips für das iPhone 7

Man benötigt wohl nur wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass das Mega-Debakel um Samsungs Galaxy Note 7 der Konkurrenz enormen Auftrieb bescheren dürfte. Ob der Effekt sich schon im abgelaufenen dritten Quartal so deutlich gezeigt hat, ist allerdings fraglich. Dennoch sehen Analysten in dem Rekordumsatz des taiwanischen Chipherstellers TSMC, der unter anderem den A10 für Apples iPhone 7 herstellt, einen Beleg dafür, dass sich das iPhone 7 besser verkauft als erwartet.

Der neue Chip im iPhone 7 und iPhone 7 Plus sorgt für ordentlich Performance. (Screenshot: Apple)

Vor allem die nach oben korrigierten Erwartungen für das Jahresende beflügeln die Prognosen der Analysten, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Demnach rechnet TSMC jetzt mit einem Umsatzplus von elf bis zwölf Prozent, nachdem der Konzern zuvor von Zuwächsen zwischen fünf und zehn Prozent ausgegangen war. Die angehobene Prognose basiert auf den satten Zuwächsen im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal.

Im Zeitraum zwischen Juli und September konnte der Umsatz um 23 Prozent auf 260 Milliarden taiwanische Dollar gesteigert werden. Das bedeutet ebenso einen neuen Quartalsrekord wie der Nettogewinn im dritten Quartal, der um 28 Prozent auf 96,8 Milliarden taiwanische Dollar gesteigert werden konnte. Für das laufende vierte Quartal wird jetzt von einem Umsatz zwischen 255 und 258 Milliarden taiwanischen Dollar ausgegangen. TSMC rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Highend-Smartphones.

iPhone-7-Absatz: Prognosen deutlich angehoben

Analysten der taiwanischen Branchenbeobachter Fubon Research gehen jetzt davon aus, dass das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus sich in der zweiten Jahreshälfte 2016 rund 82 Millionen Mal verkaufen werden. Der populäre KGI-Analyst Ming-Chi Kuo hatte seine Prognose zuvor deutlich angehoben, von 60 bis 65 auf 70 bis 75 Millionen verkaufte iPhone 7.

via 9to5mac.com