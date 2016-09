iPhone 7 Plus ausverkauft – Vodafone-Kunden müssen auch warten

Update vom 16. September, 16:00 Uhr: Wenig überraschend vermeldet auch Vodafone Lieferengpässe beim iPhone 7 (Plus) und gibt wie die Telekom Apple die Schuld an der Misere. Kunden, die heute nicht an eines der begehrten Geräte gekommen sind, werden auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet. Zuerst werden Vorbesteller ihre Geräte bekommen. Wer ein iPhone 7 mit 128 Gigabyte kaufen will, sollte aus den Farben Silber, Gold und Rosegold wählen, denn diese Farbvarianten sollen in den nächsten Tagen am ehesten verfügbar sein. Weitere Informationen zur Liefersituation findet ihr auf einer eigens eingerichteten Website. O2 hat sich noch nicht über eine begrenzte Liefersituation beschwert.

Es kommt leider zu Lieferverzögerungen beim #iPhone7 & #iPhone7Plus durch Engpass beim Hersteller. Mehr dazu hier: https://t.co/BdCDEhWm5y — Vodafone 24h Service (@vodafoneservice) September 16, 2016