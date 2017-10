Lange Zeit war das iPhone Smartphone-Kamera-König – dann kamen diverse Android-Smartphones, die Apples Geräte auf die hinteren Plätze verwiesen haben. Mit iPhone 8 und 8 Plus holt Apple sich die Krone zurück, das Note 8 quetscht sich allerdings dazwischen.

Die Zeiten schlechter Kameras in Android-Smartphones sind schon lange vorüber. Samsung, HTC und Google sind seit Jahren Apples iPhones in puncto Bildqualität ebenbürtig und einige sogar besser. Bislang galten Googles Pixel und HTC U11 als die Kamera-Könige – das Blatt hat sich nun aber gewendet. Denn mit den neuen iPhone-8-Modellen hat Apple die Kameras so weit verbessert, dass sie im Benchmark der Kamera-Experten DxoMark wieder die Spitzenpositionen einnehmen. Allerdings muss sich das Plus-Modell die Krone mit dem Samsung Galaxy Note 8 (Test) teilen.

Vor dem Kameratest der iPhone-8-Modelle teilten sich Googles Pixel und HTC U11 den ersten Platz mit jeweils 90 Punkten. Die Dual-Kamera des iPhone 8 Plus zieht an den beiden Androiden mit einem Vorsprung von vier Punkten vorbei und erreicht 94 Punkte, genau wie das Note 8. Das iPhone 8 erzielt mit seiner einfachen Linse noch 92 Punkte.

Die im iPhone 8 Plus verbaute Kamera sei der eines Topmodells absolut würdig, so DxOMark. Obwohl die technischen Daten des 8 Plus zu denen des iPhone 7 Plus – zumindest auf dem Papier – nahezu identisch erscheinen, habe sich unter der Haube eine Menge getan: Das 8 Plus habe in puncto Bildqualität und Kamera-Performance einen gehörigen Schub in nahezu allen Test-Kategorien erhalten.

Das iPhone 8 Plus überzeugt im DxOMark-Test. (Grafik: DxOMark)

Mit einem Durchschnitts-Wert von 96 im Foto-Test übertrumpft das 8 Plus das Google Pixel um sechs Punkte, nur das Note 8 überholt mit 100 Punkten die beiden neuen iPhones. Im Video-Test müsse sich das Apple-Phone dem Google Pixel knapp geschlagen geben: Das Pixel hat im Test 91 Punkte erreicht, das 8 Plus 89 – das Note 8 kommt mit 84 Punkten im Video-Test nicht an die Mitbewerber heran. Beide iPhone-8-Modelle überzeugten mit phantastischer HDR-Performance, akkurater Farbdarstellung, sehr guter Video-Stabilisierung und guter Gesichtserfassung. Beim 8 Plus kamen außerdem die Zoomfunktion und der Portrait-Modus gut an, der derzeit von allen Mobil-Geräten hier am besten umgesetzt wurde. Dennoch sei Raum für Optimierung. Bei hellem und wenig Licht seien bei beiden Modellen Probleme mit dem Autofokus festgestellt worden. Unter Low-Light sei ferner bei Videos sichtbares Rauschen vorhanden.

Die Ergebnisse des iPhone 8 im DxOMark-Test. (Grafik: DxOMark)

Das Note 8 überzeuge vor allem beim blitzschnellen und akkuraten Autofokus, aber auch bei der bis zu vierfachen Zoom-Funktion und der Low-Light-Performance – Rauschen sei kaum wahrnehmbar. Die Bildqualität könne auch im Innenraum überzeugen. Kritik geübt wurde unter anderem am fehlenden Autofokus-Tracking im Standard-Video-Modus, sowie dem weniger zuverlässigen Bokeh-Modus, der bei den iPhones besser realisiert wird.

Mit 94 Punkten gleichauf mit dem iPhone 8 Plus: das Samsung Galaxy Note 8. (Bild: DXOMark)

DxOMark hat Test-Protokoll für Smartphones im September aktualisiert

Was meint ihr? Hat Apples iPhone 8 (Plus) die ersten Plätze von DxOMark verdient? (Bild: Apple)

Es sollte erwähnt werden, dass DxoMark im September eine neue Version seiner Testprotokolle für Mobilgeräte veröffentlicht hat. Diese berücksichtigen neue Kamera-Features wie Zoom-Funktionen, Bokeh-Fähigkeiten und die Performance unter Low-Light (bis zu einem Lux) sowie das Verhalten bei der Aufnahme von bewegten Motiven. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Tests um Szenarien beim Fotografieren in Gebäuden und unter freiem Himmel erweitert.

DxoMark hat noch nicht alle Smartphones, die bereits nach dem alten Test-Modell untersucht wurden, nach dem neuen Protokoll getestet. Entsprechend ist das Ranking noch unvollständig. Die Experten werden alle 2017er-Modelle erneut nach dem neuen DxOMark-Mobile testen. In der Übersicht fehlen unter anderem das Samsung Galaxy S8 (Plus), das LG G6, LG V30, Huawei P10 und das Oneplus 5. Ob eines von ihnen an die Kamera-Fähigkeiten der Apple-Geräte heranreicht, bleibt abzuwarten. Die Experten von DxOMark sind mit ihren Tests nicht unumstritten, dennoch bieten sie einen ersten hilfreichen Überblick über den Markt. Hier das aktuelle (unvollständige) Ranking:

iPhone 8 Plus (94)

Samsung Galaxy Note 8 (94)

iPhone 8 (92)

Google Pixel (90)

HTC U11 (90)

iPhone 7 Plus (88)

iPhone 7 (85)

Sony Xperia XZ Premium (83)

Samsung Galaxy S6 Edge (82)

Apple iPhone 6 (73)

