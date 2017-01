iPhone 8: Apple deutet Großes an

Apple feiert am 9. Januar 2017 zehn Jahre iPhone und lässt es sich nicht nehmen, auf seine nächste Smartphone-Generation anzuspielen. Das iPhone 8 könnte ein paar Überraschungen an Bord haben.

Apple über das iPhone: „Wir fangen gerade erst an.“

Das iPhone feiert seinen zehnten Geburtstag. In diesen zehn Jahren ist das Smartphone nicht nur ein ein wichtiger Bestandteil unser aller Leben geworden, sondern auch eine der größten Einnahmequellen des Unternehmens mit Hauptsitz in Cupertino: Denn Apple sammelt mit dem iPhone 91 Prozent der weltweiten Smartphone-Gewinne ein, während der erfolgreichste Android-Hersteller gerade einmal zwei Prozent Gewinn einfährt. Die goldenen Zeiten scheinen aber dennoch vorüber zu sein – zumindest ist ein Schrumpfen des Umsatzes zu beobachten. Die nächste iPhone-Generation soll wieder den Aufschwung bringen.

iPhone 2G und iPhone 7 im nebeneinander – das iPhone 8 könnte komplett anders aussehen. (Bild: Apple)

„iPhone is an essential part of our customers' lives, and today more than ever it is redefining the way we communicate, entertain, work and live.“

iPhone 8 soll Verkäufe wieder ankurbeln

iPhone-8-Konzept: Wenig Rahmen und kabellos aufladbar. (Bild: ConceptiPhones)

Marketing-Chef Phil Schiller erklärte in einer Pressemeldung zum Jubiläum vollmundig, dass das iPhone in seiner ersten Dekade den Goldstandard für Smartphones gesetzt habe. Für viele Nutzer sei das iPhone zum wichtigsten Gerät überhaupt geworden und sie lieben es, heißt es weiter. Tim Cook ergänzt, dass das iPhone sich zu einem Standard im mobilen Computing etabliert habe. Abschließend betonte er „Das Beste kommt erst noch,“ was bedeutet, dass Apple große Pläne mit der kommenden iPhone-Generation zu haben scheint.

Angesichts dessen, dass die Smartphone-Absatzzahlen rückläufig sind und Apple die iPhone-Produktion einem Bericht des japanischen Nachrichtenportals Nikkei um zehn Prozent zurückfährt, sieht das Unternehmen sich womöglich dazu gezwungen, in diesem Jahr ein großes Redesign zu liefern. Durch ein umfassend neu gestaltetes iPhone soll Apple die Verkaufsrekorde des iPhone 6 in den Schatten stellen, prognostiziert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo.

Apple braucht das iPhone für einen soliden Umsatz. (Grafik: Statista)

Gerüchte besagen, dass es in diesem Jahr nicht mehr wie in den vergangenen Jahren zwei, sondern gleich drei verschiedene iPhone-Modelle geben soll. Zwei davon sollen dabei den Namen iPhone 7s und 7s Plus tragen, ein weiteres könnte iPhone 8 getauft werden. Alle Geräte sollen dabei das besagte große Redesign erhalten und kabellos aufladbar sein. Beim Premium-Modell – dem iPhone 8 – wird den Berichten zufolge ein AMOLED-Display verbaut, das die komplette Front bedeckt und in das der Homebutton integriert ist. Ob die Berichte richtig liegen und Apple anlässlich des iPhone-Jubiläums etwas ganz Besonderes in petto hat, werden wir wohl Anfang September erfahren – das Unternehmen veranstaltet traditionsgemäß im Spätsommer ein iPhone-Event.

