iPhone 8 für über 1.000 US-Dollar: Darum soll das Jubiläums-iPhone so viel kosten

Apple will zum 10. Jubiläum seiner Gelddruckmaschine iPhone in die Vollen gehen. Das iPhone 8 oder iPhone X soll einem Bericht zufolge das ultimative Smartphone sein und über 1.000 US-Dollar kosten.

iPhone 8 oder iPhone X könnte „das teuerste iPhone ever“ werden

Wie Fastcompany aus zuverlässiger Quelle erfahren haben will, soll das Jubiläums-iPhone, das von zwei iPhone-7s-Modellen begleitet werden soll, eine absolute High-End-Ausstattung erhalten. Käufer müssen entsprechend tief in die Tasche greifen – der Preis für das iPhone 8 oder iPhone X, wie es auch passend heißen könnte, soll jenseits der 1.000 US-Dollar-Marke liegen. In Deutschland wird der Preis sicherlich noch höher ausfallen, da schon das iPhone 7 Plus mit 128 Gigabyte-Speicher die 1.000-Euro-Schmerzgrenze überschreitet.

Der Grund für den kolportierten immens hohen Preis könnte neben einem größeren internen Speicher vor allem am verbauten OLED-Screen liegen, der doppelt so teuer sein soll wie die bisher in iPhones zum Einsatz kommende LCD-Technologie. Dass Apple beim iPhone 8 oder iPhone X wohl auf ein OLED-Display mit einer Diagonale von 5,8 Zoll setzt, das die komplette Front einnimmt und um die Gehäuseseite gebogen ist, wird schon seit geraumer Zeit spekuliert – Fastcompany bestätigt diese Vermutung erneut.

Der hohe Preis für die OLED-Displays liege unter anderem an der aufwendigen Produktionsweise mit verhältnismäßig hohem Ausschuss. 2017 wird womöglich Samsung, der in wenigen Wochen mit dem Samsung Galaxy S8 einen direkten iPhone-Konkurrenten in Stellung bringen wird, als alleiniger Lieferant für die Displays fungieren. Andere Apple-Partnerunternehmen wie beispielsweise Sharp seien derzeit nicht dazu in der Lage, OLED-Screens in erwarteter Qualität zu liefern.

So schick könnte das iPhone 8/X aussehen

iPhone 8: Erneute Hinweise auf Volldisplay-Front und Glasrückseite – und 3D-Sensor

Dem Bericht von Fastcompany zufolge könnte Apple jegliche Hardware-Buttons beim iPhone 8/X eliminieren, um ein monolithisches Design mit Metallrahmen und Glasrückseite zu erreichen. Der Homebutton soll in das Display integriert, die seitlichen Buttons könnten durch Touch-sensitive Inlays im Metallrahmen ersetzt werden. Ob letzteres der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Gerüchte um das Ende des Hardware-Homebuttons kursieren seit Monaten.

Dem Fastcompany-Informant will des Weiteren zu Ohren gekommen sein, dass Apple mit dem 3D-Sensor-Unternehmen Lumentum zusammenarbeitet, um 3D-Technologie in das iPhone zu integrieren. Wofür diese konkret genutzt werden soll, ist noch ungewiss. Zum einen wäre es möglich, dass sie zur biometrischen Gesichtserkennung – quasi als Ersatz oder Ergänzung von Touch-ID – verwendet werden könnte. Zum anderen könnten die Sensoren auch für eine Verbesserung der Kamera oder für Augmented-Reality-Funktionen sorgen. Tim Cook bestätigte vor einiger Zeit reges Interesse an dieser Technologie. Älteren Gerüchten zufolge sollen die neuen iPhones kabellos aufladbar sein.

iPhone-8-Konzept: Wenig Rahmen und kabellos aufladbar. (Bild: ConceptiPhones)

Bis die Gerüchte um die iPhone-Modelle bestätigt werden können, vergehen noch einige Monate. Denn sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vor September dieses Jahres vorgestellt.

