iPhone 8 und 8 Plus: Das steckt in den neuen Apple-Smartphones

Zeitgleich mit dem Jubiläums-Smartphone iPhone X hat Apple am Dienstag die neuen Smartphones iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorgestellt. Wir sagen euch, was in den neuen Geräten steckt.

iPhone 8 und 8 Plus: Kabellos laden

Das fast rahmenlose iPhone X spielte bei der Präsentation der neuen Apple-Geräte am Dienstag im neuen Steve-Jobs-Theater in der neuen Firmenzentrale Apple Park natürlich die Hauptrolle. Während über das Jubiläums-Smartphone im Vorfeld schon viele Einzelheiten bekannt geworden sind, war über die iPhone-7- und -7-Plus-Nachfolger nicht viel mehr bekannt als der Name: iPhone 8 und iPhone 8 Plus.

iPhone 8 und 8 Plus – alle Features im Überblick. (Screenshot: t3n.de)

In puncto Design orientieren sich die neuen iPhones am Vorjahresmodell. Das iPhone 8 kommt mit einem 4,7-, das iPhone 8 Plus mit einem 5,5-Zoll-Display. Statt Aluminium hat Apple bei den Geräten Glas auf der Rückseite eingesetzt – wie zuletzt beim iPhone 4s. Dadurch ist es möglich, dass die beiden iPhones kabellos (induktiv) aufgeladen werden können. Dank Qi-Standard ist das kabellose Laden auch kompatibel mit Lösungen von Mophie, Belkin oder Ikea.

iPhone 8 und 8 Plus: Wasserdicht und mit neuen Kameras

Das iPhone 8 und 8 Plus sind wieder wasserdicht und es sind neue Retina-Displays verbaut. Apples True-Tone-Technologie kommt ebenfalls auf das iPhone. Zudem gibt es neue Stereo-Lautsprecher. Für mehr Power unter der Haube soll der neue Prozessor sorgen, den Apple A11 Bionic nennt. Er hat 6 Kerne, zwei davon übernehmen anspruchsvolle Aufgaben. Auch die GPU wurde verbessert. Damit sollen künftig eine Reihe von Augmented-Reality-Anwendungen möglich sein.

Das iPhone 8 hat jetzt eine 12-Megapixel-Kamera. Das 8 Plus hat zwei Kameras mit einer Auflösung von jeweils 12 Megapixeln (Blende 1,8 und 2,8) und eine optische Bildstabilisierung. Ebenfalls cool: Der Portrait-Modus (beschränkt auf das iPhone 8 Plus) hat jetzt eine Auswahl für unterschiedliche Lichtsituationen.

Das iPhone 8 kostet in Deutschland ab 799 Euro und kommt mit 64 oder 256 Gigabyte internem Speicher – ebenso wie das iPhone 8 Plus, das bei 909 Euro beginnt. Die Vorbestellung ist ab dem 15. September möglich, erhältlich sind iPhone 8 und 8 Plus ab dem 22. September.

