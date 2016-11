Gib Kratzern keine Chance: 3 neue iPhone-Cases im hardwrk-Shop

Anzeige

Drei neue Hüllen aus Leder, Kunstleder und Silikon hat hardwrk für das iPhone ins Sortiment genommen. Sogar wenn Cases eigentlich nicht dein Ding sind, könnte dir das Ultra-Slim-Case in matt klar gefallen.

Das Smartphone ist einer dieser teuren Gegenstände, die man im Alltag einfach nicht so recht schonen kann. Auch wenn man für ein aktuelles iPhone fast 900 Euro auf den Tisch legt, ist es keine Option, es mit Samthandschuhen anzufassen. Ein Smartphone ist und bleibt ein Gebrauchsgegenstand. Es schmiegt sich in der Hosentasche früher oder später an Schlüssel und Kleingeld, wird in Eile in den Rucksack geworfen und fliegt dann und wann vom Schreibtisch. NICHTS ist so schlimm wie die Zeit vor dem ersten Kratzer. Man weiß, er wird kommen, aber eben nicht wann und wie. Und hat man ihn endlich und der erste Ärger ist passé, lebt es sich endlich wieder angstbefreit.

Wer nicht bis zum ersten Kratzer warten will, kann sich natürlich auch einfach eine Hülle besorgen, die es mittlerweile in jeder Preisklasse, Farbe und in jedem Material gibt. Die Jungs von hardwrk, die sich auf Premium-Apple-Zubehör und -Erweiterungen spezialisiert haben, haben jetzt drei hochwertige Cases fürs iPhone in die Produktpalette aufgenommen.

hardwrk Leder-Case für iPhone

Ein echtes Liebhaberstück exklusiv für das iPhone 7: Das handverarbeitete Leder unterstreicht die elegante Optik des neuen Apple Smartphones, während der gehärtete Kunststoff im Inneren das iPhone optimal vor Kratzern, Stößen und Flecken schützt.

Das hardwrk Leder-Case wird in Handarbeit aus hochwertigem Leder hergestellt. Der Extra-Kantenschutz sorgt für langanhaltende Qualität, das weiche Microfaser im Inneren für einen optimalen Schutz des iPhones. Anschlüsse, Bedienelemente und Kamera bleiben weiterhin leicht erreichbar. Das Case gibt es in Kunstlederqualität in braun und schwarz. Die Echtleder-Variante ist in grau und schwarz erhältlich.

hardwrk ultra-slim Case für iPhone

Durch ihre geringe Dicke und ihr niedriges Gewicht erfüllt die hochwertige Schutzhülle perfekt ihren Zweck ohne dabei das Design des iPhone zu verstecken – ein fast unsichtbares Case. Das hardwrk Ultra-Slim-Case für iPhone besteht aus hochwertigem Hartplastik-Polycarbonat. Es bietet ein sehr angenehmes Handfeeling und besticht durch ein edles und modisches Design. Durch das passgenaue, leichte und minimalische Design bleibt das geschützte iPhone immer noch genau so schlank wie ein Original.

Die Hülle gibt es für das iPhone 5/5s, iPhone SE, iPhone 6/6s/7 und das iPhone 6/6s/7 Plus in den Farben matt klar, matt schwarz, matt blau, rosé gold, pink, rot und schwarz.

hardwrk Premium-Silikon-Case

Das hardwrk Premium-Silikon-Case hält dein iPhone schön schlank. Der Extra-Kantenschutz sorgt für langanhaltende Qualität, das weiche Microfaser im Inneren für einen optimalen Schutz des iPhones. Anschlüsse, Bedienelemente und Kamera bleiben weiterhin leicht erreichbar. Das Design ist klassisch und die Hülle trägt kein Logo. Das schmale Case gibt es für das iPhone 6/6s, 6/6s Plus, 7 und 7 Plus in matt schwarz.

