Erneute IT-Panne bei der Deutschen Bank

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. (Foto: Jorg Hackemann/Shutterstock)

Kunden der Deutschen Bank hatten am Samstag erneut kurzzeitig mit einer Störung auf ihren Konten zu kämpfen. Es ist bereits die dritte IT-Panne der Bank innerhalb weniger Monate.

Es habe vorübergehend in sehr begrenztem Maße ein IT-Problem gegeben, das kurzfristig behoben worden sei, sagte ein Sprecher der Bank am Sonntag. Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Es sei aber nur eine begrenzte Zahl von Kunden betroffen gewesen, betonte der Sprecher. Es war die dritte IT-Panne bei der Deutschen Bank innerhalb weniger Monate.

Vor eineinhalb Wochen hatte es im Online-Banking Verzögerungen bei der Anzeige der Girokonten-Umsätze des Vortages gegeben. Die Störung war innerhalb weniger Stunden behoben.

Anfang Juni waren 2,9 Millionen Kunden der Deutschen Bank von einer Buchungspanne betroffen. Damals wurden mehr als 13 Millionen Buchungen falsch angezeigt. Abbuchungen und Einzahlungen erschienen doppelt, bei manchen Kunden wurde ein höherer Kontostand dargestellt, andere Konten rutschten ins Minus.

Bildergalerie: Die größten Datenpannen

1 von 12 Zur Galerie

IT-Datenpannen auch bei Comdirect und Sparkassen

Die Deutsche Bank ist mit ihren IT-Problemen nicht alleine unter deutschen Instituten. Erst Mitte Juli kam es bei der Direktbank Comdirect zu einem Datenleck. Kunden landeten nach dem Login laut Medienberichten stundenlang nicht auf dem eigenen Konto, sondern auf fremden – und sahen demnach, wie viel Geld andere hatten. Und im September 2015 legte eine technische Störung in einem Rechenzentrum der Sparkassen die Geldautomaten in mehreren Bundesländern vorübergehend lahm.

Allerdings weckt die erneute Panne bei der Deutschen Bank Erinnerungen an die schonungslose Analyse von Vorstandschef John Cryan zu dessen Antritt im vergangenen Jahr. Er hatte damals die IT des Instituts als „lausig“ bezeichnet und von „veralteten“ Systemen gesprochen. Mit der neuen Technologie-Chefin Kim Hammonds im Vorstand will das Geldhaus das Problem beheben. sdr/dpa

Mehr zur Deutschen Bank: Statt Bitcoin – UBS und Deutsche Bank entwickeln neue Digitalwährung