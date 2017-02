Anfragen beantworten statt programmieren: IT-Profis quälen sich mit Routineaufgaben

Rund 30 Prozent ihrer Zeit verwenden IT-Profis dafür, Serviceanfragen zu beantworten oder Probleme zu beseitigen. Für die Entwicklung bleibt da nicht mehr viel übrig, wie eine Umfrage ergeben hat.

IT-Profis mit Serviceanfragen überhäuft

Geht es nach einer IDC-Umfrage für den IT-Dienstleister Dimension Data, werden IT-Profis so sehr mit Serviceanfragen überhäuft, dass sie kaum noch zum Entwickeln kommen. Dem entsprechenden Bericht zufolge verschlingen die Beantwortung von Serviceanfragen und die Problembeseitigung rund 30 Prozent der Zeit von IT-Mitarbeitern. Lediglich 15 Prozent ihrer Zeit steht IT-Fachkräften demnach für die Entwicklung von digitalen Innovationen zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang um 25 Prozent.

IT-Profis sind oft mit Routineaufgaben zugeschüttet. Zur Entwicklung kommen sie kaum noch. (Foto: Shutterstock)

Dimension Data zufolge könnten IT-Unternehmen dieser Entwicklung mit Maßnahmen zur Automatisierung entgegenwirken. „IT-Unternehmen sollten sich schon heute auf Effizienzmaßnahmen konzentrieren, um die künftigen Chancen am Markt zu nutzen“, erklärt Tolga Erdogan, Director Solutions & Consulting bei Dimension Data in Deutschland. Automatisierung mache Fachkräfte nicht überflüssig, sondern sorge vielmehr dafür, dass zusätzliche Kapazitäten geschafft würden, „um Innovationen voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“. Statt Routineaufgaben zu erledigen, könnten IT-Profis so neue Wertschöpfungsquellen entwickeln.

IT-Profis sollten neue digitale Projekte in Unternehmen unterstützen

Der IT-Abteilung kommt dabei die Rolle zu, neue digitale Projekte in den Unternehmen zu unterstützen und eine hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Geht es um die Automatisierung und Optimierung der IT-Infrastruktur, gibt es in den meisten Unternehmen aber noch Verbesserungsbedarf. So sind neun Prozent der Unternehmen überhaupt nicht automatisiert, lediglich ein Viertel der befragten Unternehmen gibt an, „in hohem Maße automatisiert zu sein“.

Für den Bericht wurden IT-Fachkräfte und leitende Manager von 275 Unternehmen mit jeweils über 1.000 Mitarbeitern in zehn Ländern befragt – darunter auch in Deutschland.

